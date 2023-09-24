В 13 районах Татарстана временно отключат радио- и телевещание

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В период с 25 по 29 сентября в 13 муниципальных районах Татарстана пройдут плановые профилактические проверки радиотелевизионного оборудования на маломощных объектах телерадиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и FM-радиовещания», — предупредили татарстанцев в ведомстве.

Работы будут проводиться в течение одного рабочего дня с 9 до 15 часов 25 сентября в Заинском (на РТС Урсаево) и Тетюшском районах (РТС Большая Турма); 26 сентября — в Актанышском (РТС Поисево), Агрызском (Кадыбаш), Бавлинском (Бавлы) и Атнинском (Большая Атня) районах; 27 сентября — в Бугульминском (РТС Бугульма) и Зеленодольском (Большие Ачасыры) районах; 28 сентября — в Сармановском (РТС Сарманово), Новошешминском (Новошешминск), Мамадышском (Мамадыш) и Азнакаевском (Учалле) районах, 29 сентября — в Верхнеуслонском (РТС Большие Меми) районе.