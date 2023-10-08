В 13 районах Татарстана приостановят телерадиовещание из-за профилактических работ

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На маломощных объектах телерадиовещания 13 районов Татарстана пройдут профилактические работы, во время которых будет приостановлено теле- и радиовещание. Об этом сообщается на сайте Минцифры РТ.

«На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и FM-радиовещания», — отмечается в сообщении.

Так, проверка оборудования будет проводиться с 9 утра и до 3 часов дня 9 октября на РТС Камское Устье (Камско-Устьинский район), Новозареченск (Бавлинский) и РТС Нурлат, 10 октября — на РТС Тукай (Менделеевский район) и РТС Ютаза, 11-го числа — на РТС Кушманы (Кайбицкий район), Новая Чишма (Альметьевский) и РТС Чистополь, 12-го числа — на РТС Агрыз, Малые Кирмени (Мамадышский район) и Мордовская Кармалка (Лениногорский), 13-го числа — на РТС Болгар (Спасский район) и Новые Чечкабы (Буинский).