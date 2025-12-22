В 13 партиях импортной плодоовощной продукции в РТ выявлены карантинные объекты

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С начала года сотрудники филиала «ЦОК АПК» в Татарстане исследовали более 6,5 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции, что в 4,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Татьяна Менликиева.

«Продукция поступила из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии и Китая. В перечень вошла такая продукция, как чеснок, зелень, фрукты, овощи, картофель, орехи, сухофрукты, семенной материал, технические грузы. По итогам экспертиз в 13 партиях плодоовощной продукции общей массой более 53 тонны идентифицированы карантинные объекты», – рассказала она.

Менликиева уточнила, что томатный трипс обнаружен в партии чеснока, восточная плодожорка – в двух партиях персиков, вест-индийский цветочный трипс – в девяти партиях салата «Айсберг».

«Сотрудниками нашего филиала была проведена фумигация, и после этого эти партии были допущены к потреблению», – отметила она.

Кроме того, с начала этого года сотрудниками филиала проведено 280 тыс. лабораторных исследований зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов переработки зерна.

«С начала года на лабораторные исследования поступило более 15 тыс. проб зерна, зернобобовых и масличных культур. Выдано 15,2 тыс. протоколов испытаний. На соответствие требованиям нормативной документации проведено 8,3 тыс. исследований», – подчеркнула Менликиева.

По ее словам, несоответствие требованиям нормативной документации выявлено в 5,4 тыс. образцах продукции. Больше всего несоответствий выявлено в пшенице, подсолнечнике, ячмене.

В этом году филиал расширил перечень оказываемых услуг, который дополнен исследованиями образцов побочных продуктов животноводства (ППЖ) с выдачей протоколов испытаний. Кроме того, эксперты начали оказывать помощь в создании технических условий, добавил заместитель директора филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Идрис Гатин.

На сегодня разработано 60 технических условий. В них содержатся рекомендации по всему циклу обращения с побочными продуктами животноводства – от хранения и обработки до транспортировки и конечного использования в аграрном секторе. Благодаря техническим условиям, разработанным аккредитованной лабораторией филиала, побочные продукты животноводства можно безопасно использовать в сельском хозяйстве.

«С начала года в лаборатории проведено 786 исследований 131 образца побочных продуктов животноводства», – проинформировал Гатин.

Он призвал, чтобы все хозяйства, а также крупные агрофирмы соблюдали ветеринарные требования по использованию, хранению и транспортировке ППЖ.