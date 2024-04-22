В 13-й день месяца Шавваль в Казани прошел «Хәтер көне»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Казани в 13-й день месяца Шавваль прошел традиционный памятный день в истории татарского народа «Хәтер көне». В мечети «Кул Шариф» собрались аксакалы, мухтасибы и имамы из разных уголков Татарстана на собрание, организованное Советом аксакалов ДУМ РТ.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

«Хәтер көне» начался с коллективного полуденного намаза, который провел муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. После этого участники прошли по традиционном маршруту – к мавзолею казанских ханов и башне Сююмбике, где прошла основная часть мероприятия.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Возле места погребения были прочитаны суры из Корана и совершена дуа-мольба в память о павших при падении Казани и всех героев татарского народа, которые в разное историческое время пожертвовали своей жизнью ради религии, народа и Родины. Собравшиеся обратились ко Всевышнему с мольбой о милости для них.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

«Хәтер көне» проводится каждый год в мечетях Татарстана через две недели после окончания месяца Рамадан – именно на 13-й день месяца Шавваль приходится день падения Казани (15 октября 1552 года). По мусульманскому календарю указанная дата с каждым годом смещается на 11 дней, соответственно в 2024-м 13-й день Шавваль приходится на 22 апреля.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ