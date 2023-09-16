В 12 районах Татарстана будет приостановлено теле- и радиовещание

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В 12 районах Татарстана в период с 18 по 21 сентября ожидается пройдут плановые профилактические работы на маломощных объектах телерадиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

«На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“ и FM-радиовещания», — отметили в ведомстве.

Так, 18 сентября профилактические работы пройдут на РТС Покровский Урустамак (Бавлинский район) и Азимово-Курлебаш (Камско-Устьинский), 19 сентября — на РТС Муслюмово (Муслюмовский) и Большой Толкиш (Чистопольский), РТС Старое Шугурово (Лениногорский) и РТС Пестрецы (Пестречинский), 20 сентября — на РТС Казань-2, Малиновка (Ютазинский), Алешкин Саплык (Дрожжановский).

Кроме того, 21 сентября оборудование будут проверять на РТС Новое Сафарово (Муслюмовский район), Ленино (Новошешминский), Симетбаш (Арский) и Первое Мая (Азнакаевский), 22 сентября — на РТС Апастово.

Профилактические мероприятия будут проводиться с 9 часов утра и до 3 часов дня.