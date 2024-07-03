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В 12 населенных пунктах Зеленодольского района отключат газ
Жителей 12 населенных пунктов в Зеленодольском районе предупредили о временном отключении газа. Ожидается, что из-за плановых работ снабжение прекратится с 4.00 5 июля по 12.00 следующего дня, сообщается в официальном телеграм-канале Зеленодольского района.
Так, газ будет отсутствовать в Осинове, Новой Туре, Воронине, Ремплере, Ореховке, Дубровке, Октябрьском, Грузинском, Новочувашском, Урняке, Новопольском, Красницком.
Жителей предупредили о мерах безопасности, связанных с отключением. Так, перед началом ремонтных работ они должны закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. Перед запуском же необходимо проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, а также обеспечить доступ специалистам.
Если по квартире начнет распространяться запах газа, житель должен немедленно перекрыть его подачу, прекратить использование газовых приборов, проветрить помещение и вызвать сотрудников аварийных служб по номерам 04, 104 или 112 (с мобильного телефона).
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