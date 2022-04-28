В 12 дворах Альметьевска стартовали работы по программе «Наш двор»

В 12 дворах Альметьевска началась реализация программы «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В общей сложности в этом году в Альметьевском районе планируется благоустроить 78 территорий. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Работы стартовали по адресам: ул. Клары Цеткин, 47, 49; ул. Маяковского, 56, 58; пр. Строителей, 49а; ул. Нефтяников, 37; ул. Строителей, 45, 45а, 47, 47а; ул. Бигаш, 121; ул. Габдуллы Тукая, 27; ул. Ризы Фахретдина, 28; ул. Ленина, 2а; ул. Гагарина, 9; ул. Шевченко, 88, 90, в селе Кузайкино — по ул. Советская 24.

Республиканская программа предполагает комплексное благоустройство дворов — это асфальтирование проездов, существующих тротуаров и создание новых, ремонт наружного освещения, установка скамеек и урн, детских игровых комплексов, размещение площадок для твердых бытовых отходов.

«Сейчас во дворах начат монтаж асфальтового покрытия», — уточнили в аддминистрации.

На обновление дворов Альметьевскому району будет выделено 542 млн рублей, из которых почти 44 млн рублей будет выделено на устройство малых архитектурных форм и ровно такая же сумма — на освещение. 454,3 млн рублей направлено на дорожные работы.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».