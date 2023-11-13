В 12 домах Московского района Казани почти на сутки отключат воду

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Несколько домов по ул.Рахимова в Московском районе Казани почти на сутки останутся без воды. Об этом в своем телеграм-канале сообщает МУП «Водоканал».

Отключение затронет такие адреса: ул.Рахимова, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 1, 5, 17а, 21 корп.1 — и продлится с 9 утра 21 ноября по 2.00 следующего дня.

На предприятии объяснили, что перебои с водоснабжением будут связаны с подключением вновь построенного водопровода по этой улице.

Жители указанных домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Исходя из количества обращений «Водоканал» будет направлять автоцистерны с водой.