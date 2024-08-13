В 11 регионах России прошел фестиваль народного промысла

Торговая сеть организовала фестиваль ремёсел «Лето в деревне», посвящённый народным промыслам и традициям. Мероприятие проходило с 21 по 30 июля в 11 регионах и собрало свыше 2000 человек.

Серия активностей проводилась в «Центрах местного сообщества» (ЦМС), расположенных на территории 30 магазинов в Москве и области, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Воронеже, Чебоксарах, Казани, Бугульме, Заинске, Великом Новгороде, Самаре, Красноярске, Перми и других городах.

Гости фестиваля могли принять участие в 80 различных мастер-классах. Например, научиться выжигать по дереву, лозоплетению, войлоковалянию, изготавливать изделия из кожи, расписывать свистульки и холщевые сумки, создавать кукол-хороводниц, поделки из лыка, кокошники и домики из мозаики. И после сделать памятный снимок в яркой тематической фотозоне.

Также в Москве организовали буккроссинг и конкурс деревенских рецептов, а в Великом Новгороде – сбор вторсырья и уроки оказания первой помощи в сельских условиях. Кроме того, в социальных сетях провели онлайн-конкурс, где люди делились своими любимыми местами в малых населённых пунктах - природными пейзажами и туристическими достопримечательностями. А также рассказывали о соседях, которые сохраняют культурное наследие региона.

Дарья, гость фестиваля в Самаре:

«Чудесное мероприятие, удалось побывать почти на всех мастер-классах – они все интересные. Особенно понравилось, что ремесленники были одеты в яркие народные костюмы. Я участвовала в потешных боях и ходила на ходулях, рисовала рисунки и смастерила себе робота. Честно, всего не расскажешь, так много всего было. Хочется таких праздников почаще».

Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка»:

«Практически все хранят в сердце тёплые воспоминания о летних поездках в деревню к любимой бабушке и дедушке, даже если человек родился и вырос в мегаполисе. Ароматы свежей выпечки, запах свежескошенной травы, босоногие прогулки, веселые купания на речке с ребятней – это лишь малая часть того, что может вспомнить каждый из нас. Поэтому мы решили организовать фестиваль, где любой гость мог, не покидая город, ощутить себя вновь ребенком и окунуться в неповторимую атмосферу сельской жизни. Помимо этого, мы хотели поддержать людей, которые хранят для нас народные традиции и ремёсла, а также привлечь внимание к внутреннему туризму. Ведь города России окружают очень много небольших, но уютных мест со своей самобытностью и гостеприимством».

«Центры местного сообщества» – проект торговой сети, который помогает реализовать социальные инициативы жителей района и близлежащих домов. Запущен в 2021 году на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». На данный момент к ЦМС подключены 1350 магазинов в 32 регионах.

Фото: ТС «Пятёрочка»