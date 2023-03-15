В 11% проверенных Роспотребнадзором РТ продуктов нашли нарушения

В прошлом году Роспотребнадзор республики в 11% проверенных продуктов с полок магазинов Татарстана нашел нарушения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«Был продолжен мониторинг пищевой продукции, исследовано 217 проб пищевой продукции, проведено 3,4 тыс. исследований по 141 показателю. Это продукция из основной группы: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо, молочная продукция, рыба, консервы, растительные масла», – отметила она.

Большая часть из проверенных продуктов удачно прошла проверку, лишь 25 проб не соответствовали требованиям. Чаще всего продукты оказывались некачественными или энергетическая ценность, указанная на упаковке, не соответствовала реальной.

