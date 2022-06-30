В 11 городах Татарстана пройдут бесплатные утренние медитации в парках

В июле и августе в 11 городах Татарстана будут организованы бесплатные медитации. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов Республики Татарстан».

В Казани мероприятия пройдут в девяти парках: 3 июля — в парке «Комсомолец», 10 июля — в Лядском садике, 17 июля — в парке Урицкого, 24 июля — в ЦПКиО имени Горького, 7 августа — в парке «Урам», 31 июля — в парке «Сосновая роща», 14 августа — в парке «Крылья Советов», 21 августа — на озере Комсомольское, 28 августа — в парке «Черное озеро».

В других городах Татарстана медитативными практиками можно будет заняться 3 июля — в парке «Шамсинур» в Альметьевске и 10 июля — в парке культуре и отдыха «Здоровье» (также в Альметьевске). В этот же день медитации будут организованы в парке «Семья» в Нижнекамске, парке «Набережная Кама» в Чистополе, «Березовой роще» Зеленодольска и на набережной поселка Алексеевское.

Всех желающих также приглашают присоединиться к медитациям 17 июля на набережной имени Габдуллы Тукая в Набережных Челнах и в амфитеатре в центре Нурлата. Двадцать первого августа события пройдут на набережной «Казан Су» в Арске, в Молодежном парке Буинска и парке культуры и отдыха «Орешник» Агрыза.

Практики будут проходить по воскресеньям с 9.00 до 10.00, но организаторы рекомендуют подходить к 8.50, чтобы успеть занять удобную позу и познакомиться с командой пространства «Основа основ», которая и будет проводить медитации.

С собой на медитацию лучше взять коврик для йоги или туристическую пенку, плотную подушку для сидения на коврике или скамейку для медитации, плед на случай прохладного утра. Каждая встреча рассчитана на 12 человек.