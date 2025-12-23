news_header_top
Общество 23 декабря 2025 14:52

В 100-летний юбилей ветерану из Татарстана вручил медаль Рустам Минниханов

Ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла Хубайбе Музагитовне Баязитовой из Татарстана сегодня исполнилось 100 лет. В этот праздничный день она получила медаль «100 лет образования ТАССР». Награждение прошло в Казанском Кремле, награду вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Моя бабушка Хубайба Музагитовна сегодня отмечает 100-летний юбилей. У нее три дочки, 5 внуков, 11 правнуков, 3 праправнука. Она работала конюхом, возила урожай и лес в Ютазинском районе. Сейчас моя бабушка живет с одной из своих дочерей, увлекается хоккеем. Смотрит все матчи команды "Ак Барс"», – рассказала «Татар-информу» внучка ветерана Снежана Гильфанова.

ветеран

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

По ее словам, бабушка увлекается хоккеем уже с 2020 года. Начала смотреть спортивные матчи вместе с зятем и теперь старается не пропускать ни одного.

«Бабушка до сих пор любит трудиться в огороде – окучивает картошку, пропалывает, косит сено», – отметила Снежана Гильфанова.

По ее словам, 100-летний юбилей Хубайба Музагитовна будет отмечать в кафе. За праздничным столом соберется вся большая и дружная семья.

Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выдающимся жителям региона в Пушечном дворе Казанского Кремля. В этот день государственные награды получили 54 человека – врачи, педагоги, артисты, деятели культуры и искусства, строители, юристы, экономисты, ученые, животноводы, машиностроители, механизаторы.

