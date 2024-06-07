В 10 регионах России из-за заморозков ввели федеральный режим ЧС

Сложившаяся в десяти регионах России обстановка из-за заморозков отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщили в МЧС России.

«Правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территории 10 субъектов: Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей - к ЧС федерального характера», – говорится в сообщении.

Федеральный уровень реагирования также введен на территории Якутии из-за масштабного паводка.

«Отнести чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в результате прохождения весеннего паводка на территории Республики Саха (Якутия), к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», – огласил решение Правкомиссии Александр Куренков.

Отмечается, что в мае текущего года в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также Волгоградской и Ростовской областях заморозки навредили посевам и насаждениям. В пострадавших субъектах созданы комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба.