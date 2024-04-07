В 10 районах Татарстана приостановят радио- и телевещание

В 10 районах Татарстана с 8 по 12 апреля пройдет плановая профилактика радиотелевизионного оборудования на маломощных объектах телерадиовещания, из-за чего будет приостановлена теле— и радиотрансляция. Об этом сообщается на сайте Минцифры РТ.

«На указанных объектах РТРС будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, FM-радиостанций и аналогового телевидения АО ТРК „ТНВ“», — предупредили татарстанцев.

Проверки будут проходить с 9 утра и до 3 часов дня 8 апреля на РТС Тетюши и Нурлат, 9 апреля — на РТС Новошешминск (Новошешминск) и Барсуково (Актанышский район), 10-го числа — на РТС Турминское (Кайбицкий), 11-го числа — на РТС Тукай (Менделеевский), РТС Ципья (Балтасинский), РТС Чистополь (Чистопольский), РТС Малиновка (Ютазинский) и РТС Дружба (Мензелинский); 12-го числа — на РТС Ульянково (Кайбицкий) и Болгары (Спасский).