В 10 районах Татарстана появятся детские лагеря дневного пребывания

В 2025 году в 10 районах РТ организуют лагеря дневного пребывания, сообщил на итоговой коллегии Минмолодежи РТ глава ведомства Ринат Садыков.

«В 2024 году впервые в муниципальных районах открылись лагеря дневного пребывания, организованные на базе учреждений культуры и молодежной политики. В текущем году такие лагеря будут организованы уже в 10 муниципальных образованиях – Азнакаевский, Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский, Менделеевский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский районах и в Казани», - заявил министр.

Садыков подчеркнул важность содержания программ в лагерях. Они должны соответствовать общероссийским ценностям, представленных в 809 Указе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году необходимо усилить эту работу.

«Мы понимаем, что лагерь – не просто база отдыха, а целая технология формирования интересов, мировозрения подростка, особое внимание уделяем содержанию программ и мероприятий, реализующихся в течение смены. Интересно слушать родителей, дети которых, возвращаясь со смены домой, уговаривают их по утрам делать зарядку, а вечером ужинать вместе, не отвлекаясь на телефон и телевизор, тем самым помогая нам культивировать правильные и здоровые отношения в семье», - отметил министр.

Особое внимание в программе летнего отдыха в 2024-м уделили детям частников СВО. На безвозмездной основе отдохнули более 6 тыс. ребят.

Отметим, что всего за 2024 год в детских лагерях отдохнуло более 214 тыс. детей из Татарстана, в том числе более 6,5 тысяч в лагерях Крыма и Краснодарского края. На эти цели было направлено более 2 млрд рублей.

Создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Напомним, С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.