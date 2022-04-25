Налоговые и неналоговые доходы бюджета Татарстана выросли на 30%

В первом квартале 2022 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 85 млрд рублей, что на 30% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. Об этом сообщил президенту РТ Рустаму Минниханову министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Лидирующее место среди основных налогов консолидированного бюджета занимает налог на прибыль – 41%, или 34,5 млрд рублей. На втором месте по доходности – налог на доходы физических лиц, который принес в бюджет республики 23,8 млрд рублей.

Следующими по значимости стоят акцизные сборы. «В первом квартале 2022 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан составили 9,3 млрд рублей», – сказал Гайзатуллин.

Поступление налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет республики составило 4,1 млрд рублей, из которых 2,6 млрд – в бюджет Республики Татарстан и 1,5 млрд – в местные бюджеты.

Затем следует земельный налог, который поступил в сумме 1,8 млрд рублей, что составляет 22% от годового плана.

Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Татарстан составило 2,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд – в бюджет республики и 1,7 млрд – в местные бюджеты .