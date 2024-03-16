Узница фашистских концлагерей из Спасского района приняла участие в выборах

Фото: Наталья Самородова

Узница фашистских концлагерей Накия Хамидуллина из Спасского района Татарстана приняла участие в выборах Президента РФ. Голосование было организовано на дому.

Накия Хамидуллина — одна из пяти миллионов граждан Советского Союза, на чьи долю выпали тяжелейшие испытания — заключение в фашистких концлагерях, и одна из немногих, кому удалось выжить.

«Страшно было всегда. Люди, мои дорогие, нет ничего счастливее, чем мирное небо над головой. За это и голосую», — говорит Накия апа.

Фото: Наталья Самородова

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).