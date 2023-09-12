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Узнав, что его могут призвать в армию, блогер Милохин снова уехал из России
Блогер Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из-за сообщений о том, что его нужно призвать в армию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Отмечается, что накануне в 23.18 Милохин пересек границу в аэропорту Внуково.
Ранее Екатерина Мизулина призвала Минобороны призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России.
«Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», – указано в Telegram-канале.
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