Узнать о своих долгах татарстанцы смогут в нескольких торговых центрах и аэропорту Казани

Узнать о своих долгах жители Татарстана смогут в нескольких торговых центрах, а также в Международном аэропорту «Казань». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Татарстану Альберт Ибятуллин.

В пятницу, 24 декабря, в республике пройдет ежегодная акция службы судебных приставов «Узнай о своих долгах». Жители Татарстана в режиме онлайн смогут проверить наличие у них задолженностей и оплатить их.

«Акция уже стала традиционной, ее основная цель – проинформировать граждан о том, есть ли у них задолженность и каким образом ее возможно погасить. Акция, как правило, проходит в торговых центрах. Нас можно узнать по баннеру с логотипом службы, можно подойти к сотруднику и задать все имеющиеся вопросы», – отметил Ибятуллин.