Узнать о своих долгах татарстанцы смогут через виртуального помощника Полину

Теперь узнать всю необходимую информацию о долгах, запретах на выезд и исполнительских производствах можно будет с помощью голосового бота, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Виртуальный помощник Полина вначале спросит фамилию, имя и отчество позвонившего, а также его дату рождения и место регистрации. Это поможет идентифицировать обратившегося. После бот Полина сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту информацию из Банка данных исполнительных производств.

Чтобы получить развернутый ответ, позвонившему нужно будет предоставить дополнительные сведения – номера ИНН и СНИЛС. Полина сможет предоставить информацию о возбужденных исполнительных производствах, наложенном аресте на имущество и банковские счета, а также о запрете на регистрацию имущества или выезда за границу.

«Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов Федеральной службы судебных приставов, повысить качество обслуживания граждан, увеличить количество их консультаций», – уточнили в пресс-службе управления.

Пообщаться с голосовым ботом Полиной и получить необходимую информацию можно по телефону 8-800-303-00-00.

