«Узнать о долгах в пару кликов»: Главный пристав РТ о том, как ИИ помогает должникам

Анвар Закиров: «Мы с помощью наших автоматизированных сервисов отрабатываем все исполнительные производства – любые категории, которые у нас есть»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самая эффективная мера воздействия – арест имущества должника»

Расскажите, пожалуйста, сколько уже взыскано с должников с начала этого года.

На данный момент взыскано 3,6 млрд рублей – это достаточно значительная сумма. В частности, по алиментам взыскано уже 292,5 млн рублей алиментных платежей, что на 83 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для нас в приоритете абсолютно все исполнительные производства. Мы с помощью наших автоматизированных сервисов отрабатываем все исполнительные производства – любые категории, которые у нас есть. Но есть и такие категории, которые должны исполняться немедленно. Это приостановление деятельности организации, передача детей, восстановление на работе, наложение ареста на имущество, как обеспечительная мера исполнения решения суда. Также на особом контроле находятся социально значимые категории дел, например взыскание алиментов и заработной платы.

Должен ли пристав перед тем, как накладывать на имущество гражданина какие-либо ограничения, убедиться, что его долг не погашен?

Если исполнительное производство все еще находится в работе у судебного пристава-исполнителя, значит, долг все еще не погашен. Как правило, эта информация поступает приставу достаточно быстро. Стоит обратить внимание, что в настоящее время автоматизированная информационная система АСП ССП России настроена таким образом, что перед возбуждением исполнительного производства все платежи в пользу государства проходят проверку в системе ГИС ГМП – это Государственная информационная система государственных муниципальных платежей.

В том случае, если штраф был уже оплачен должником параллельно с предъявлением ему исполнительного документа, производство не возбуждается. Именно поэтому каждое постановление о наложении штрафа имеет уникальный идентификационный номер и в системе ГИС ГМП каждый платеж идентифицирован. И когда к нам поступает документ, система самостоятельно проверяет наличие оплаты.

Какие меры воздействия на должников самые эффективные?

В отношении должников судебными приставами применяется широкий комплекс мер, установленный действующим законодательством:

• арест и изъятие личного имущества в счет оплаты долга;

• арест банковских счетов;

• удержание средств из заработной платы;

• запрет на регистрацию недвижимости;

• ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации;

• ограничение на пользование специальным правом (правом управления транспортными средствами);

• привлечение к административной и уголовной ответственности.

«Арест имущества должника – одна из эффективных мер» Фото: © «Татар-информ»

Арест имущества должника – одна из эффективных мер. Немало примеров, когда долг погашается только при аресте имущества. За один только день, когда мы проводили совместный рейд с сотрудниками ГИБДД республики, мы взыскали более 1,2 млн рублей. Часто до ареста не доходит. Как только должник понимает, что его автомобиль сейчас отправится на спецстоянку, сразу же на месте погашает долг.

К примеру, в Набережных Челнах местная компания, чтобы не допустить ареста автомобиля Chery Tiggo, выплатила более 300 тыс. рублей долга, который накопился по десяткам штрафов ГИБДД и налогам.

Житель Сабинского района, узнав, что не сможет выехать в отпуск за границу, оплатил долг по кредитам – более четверти миллиона рублей.

На сегодня почти 170 тыс. татарстанцев не могут выехать за рубеж из-за неоплаченных долгов.

Меры принудительного характера принимаются только в том случае, когда долг не погашен полностью. Почему полностью? К примеру, должники по алиментам ранее не привлекались к административной и уголовной ответственности, если частично платили алименты. Хоть и в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, но платили и таким образом избегали ответственности как исполняющие свои обязательства. Но два года назад вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности стали привлекаться и должники по алиментам даже при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

«Решил устроиться работать водителем – выплатил долг, так как пристав ограничил его в управлении авто»

Применяется и такая мера, как временное ограничение на пользование должником специальным правом. Как правило, это право управления автомобилем.

Данная мера применяется к должникам – гражданам или индивидуальным предпринимателям, которые без уважительных причин не исполняют требования исполнительного документа:

• о взыскании алиментов;

• о возмещении вреда, причиненного здоровью;

• о возмещении вреда в связи со смертью кормильца;

• о возмещении имущественного ущерба или морального вреда, причиненного преступлением;

• требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей, например об устранении препятствий в общении с ребенком;

• о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом, например за нарушение ПДД.

«Применяется и такая мера, как временное ограничение на пользование должником специальным правом. Как правило, это право управления автомобилем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недавний случай в Елабуге: там мужчина должен был выплатить компенсацию за моральный вред, причиненный преступлением, в размере 500 тыс. рублей. Поскольку он не погашал долг, пристав вынес постановление об ограничении в пользовании специальным правом. И когда он решил сменить место работы, устроиться водителем, он погасил долг.

С какой суммы долга начинаются аресты и изъятие имущества, запрет на выезд за пределы страны?

Закон разделяет два понятия – запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника и наложение ареста. Запрет – это когда пристав-исполнитель выносит постановление о наложении запрета на регистрационные действия, и здесь не имеет значения сумма, подлежащая взысканию. Даже при долге в 500 рублей запрет на регистрационные действия с недвижимостью может быть наложен. При таком запрете должник не может переоформить, к примеру, квартиру на другого человека. Запрет длится до того момента, пока долг не будет погашен.

А вот арест имущества с целью его реализации в счет погашения долга может быть наложен при сумме долга более 3 тыс. рублей. При этом необязательно, что эти 3 тысячи набраны по одному исполнительному производству. Это может быть несколько штрафов по 500 рублей, тогда уже пристав может накладывать арест.

Попасть под ограничение на запрет на выезд из страны можно с долгом от 30 тыс. рублей. Однако в случае уклонения от уплаты долга более двух месяцев пороговая сумма, при которой пристав выносит соответствующее постановление, будет составлять уже 10 тыс. рублей.

Также с долгом в 10 тыс. рублей и более не удастся выехать за пределы страны гражданам, задолжавшим по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.

Может ли пристав ограничить должника, если он платит долг частями из заработной платы?

Да, конечно. Допустим, у гражданина долг в размере 3 млн рублей. Из заработной платы на погашение долга высчитывается 30 тыс. рублей. Пристав-исполнитель может вынести постановление о запрете на регистрационные действия с движимым или недвижимым имуществом, в праве выезда за пределы страны. Все зависит от суммы долга: если она составляет 10 тысяч, то есть какие-то не очень значительные суммы, которые взыскиваются с зарплаты, и пристав понимает, что в ближайшие два месяца долг будет погашен, то тогда применения дополнительных мер эта задолженность не требует.

Но в случае если задолженность составляет значительные суммы, например от миллиона рублей и выше, то одним только удержанием из заработной платы не обойтись. Пристав не ограничивается одной мерой в таких случаях и, наоборот, обязан проверять имущественное положение. И если выявляет какое-то имущество, обращает на него взыскание вплоть до реализации.

Искусственный интеллект в помощь судебным приставам

На каком ресурсе можно оперативно узнать о возбужденных в отношении тебя исполнительных производствах?

Узнать о долгах можно на главной странице сайта Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан и в личном кабинете портала Госуслуг.

Чтобы узнать о наличии или отсутствии задолженности, на сайте Главного управления при помощи ресурса «Банк данных исполнительных производств» гражданину достаточно ввести в соответствующие поля фамилию, имя, отчество, дату рождения и выбрать регион.

Также можно вести поиск по всем субъектам Российской Федерации. При наличии долга на экране будут отражены: дата исполнительного документа, его вид, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата и номер исполнительного производства, отделение, в котором возбуждено производство, а также фамилия судебного пристава и контактный номер телефона. Используя «Банк данных исполнительных производств», можно скачать квитанцию для оплаты задолженности и оплатить ее любым удобным способом, в том числе на этом же сайте.

Кроме того, помогут технологии искусственного интеллекта. Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.

В центре телефонного обслуживания по номеру 8 800 30 30 000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота.

Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определят тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.

При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит его идентифицировать. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудиоформате предоставит абоненту общедоступную информацию из «Банка данных исполнительных производств».

Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот предоставит информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом.

Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства и т.д. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кому положены отсрочка и рассрочка выплаты долга?

Что делать, если должник попал в трудную жизненную ситуацию?

Как минимум нужно явиться на прием к судебному приставу, рассказать о своей трудной жизненной ситуации. Вы можете написать заявление о сохранении прожиточного минимума. В том случае если есть небольшая по размеру зарплата или пенсия, наличие иждивенцев, наличие заболевания или других обстоятельств, человек имеет право на отсрочку или рассрочку исполнения исполнительного документа. Для этого ему необходимо обратиться в суд или иной орган к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа.

Отсрочка – это изменение срока исполнения требований исполнительного документа и их перенос на более поздний срок, чем тот, который был определен решением суда или установлен законом.

Рассрочка – исполнение с определенным интервалом времени, например уплата денежной суммы путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере. Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности выплаты единовременно задолженности, но при этом имеются условия для выплаты долга частями.

Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа.

Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодательством не установлен, поэтому в каждом случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает наличие или отсутствие таких оснований.

Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также требований справедливости и соразмерности.

За прошлый год мы рассмотрели несколько тысяч заявлений об отсрочке и рассрочке исполнения исполнительного документа. Эта работа продолжается и в этом году.

Суд состоялся, есть решение, на руках истца исполнительный документ. Куда, кому его принести или отправить?

После получения исполнительного листа его обладатель вправе самостоятельно определить, как им распорядиться: передать исполнительный документ нам, в службу судебных приставов, или самостоятельно обратиться по месту работы должника, в бухгалтерию, чтобы зарплата автоматически переводилась по реквизитам, указанным в исполнительном листе. Можно предъявить этот исполнительный лист в банковскую или иную кредитную организацию, где открыты счета должника.

Если предъявляют нам, судебный пристав-исполнитель возбудит исполнительное производство и начнет процедуру взыскания. Куда, в какое отделение – зависит от места нахождения должника. Прописан в Ново-Савиновском районе Казани – значит, подавать в отделение этого района. Все контактные данные указаны на сайте Главного управления.

Но могут возникнуть вопросы по Советскому району Казани, а также в Набережных Челнах и Нижнекамске – там тоже несколько отделений. Все детали можно уточнить по телефону горячей линии или в соцсетях. У нас есть аккаунты в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Модераторы чатов предоставят информацию и там.

Подать заявление или получить информацию можно через интернет-приемную на официальном сайте или через Госуслуги Фото: © «Татар-информ»

«Подать все документы можно онлайн»

А если взыскатель за пределами Татарстана живет, нужно ли ему приехать?

Сейчас исполнительный документ судебному приставу можно подать через электронный сервис, без личного посещения. Причем даже подавать документ лично не придется, за татарстанцев это сделают сотрудники суда.

Что для этого нужно сделать? При обращении в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств ходатайствовать о передаче исполнительного документа в службу судебных приставов в электронном виде.

В таком случае суд направит исполнительный документ в службу судебных приставов самостоятельно. Это ускорит процесс возбуждения исполнительного производства и его исполнения.

Около двух лет прошло, как мы перешли на электронный документооборот с мировыми судами и с федеральными судами Республики Татарстан. Электронные документы, которые выдаются судами за пределами республики, также направляются к нам на исполнение. Поэтому можно воспользоваться этим удобным способом получения исполнительного документа. Это большой плюс, так как документ никогда не потеряется при пересылке, не нужно тратить время на пересылку и доставку судебному приставу. Он буквально в течение одного-двух дней поступает на исполнение – все достаточно прозрачно и оптимально.

Если взыскатель хочет лично подать бумажный документ, может и приехать. Можно отправить посредством почтовой связи. Можно воспользоваться как услугами Почты России, направив исполнительный лист заказным письмом с обратным уведомлением, так и поручив доставку исполнительного документа транспортной компании, которая вызывает доверие.

Если человек едет в отпуск, а выезд для него закрыт, можно ли оплатить долг на месте?

Сразу же погасить долг можно – для этого есть банкомат, онлайн-банк или Госуслуги. Но запрет будет снят в течение трех-семи дней с момента оплаты. Такой срок требуется на то, чтобы денежные средства поступили на депозитный счет отдела судебных приставов, были распределены и перечислены взыскателю.

Поэтому рекомендуем при планировании отпуска заранее проверить себя на наличие задолженности.

Конечно, бывают и экстренные случаи. Для этого каждый день в каждом отделении принимает дежурный сотрудник Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На прием к приставу лучше записаться онлайн – сэкономите время»

Решен ли вопрос с очередями на прием к приставам? Каким образом удается снизить нагрузку на приставов и ускорить решение вопросов должников?

Вопрос с очередями решен. В течение нескольких лет мы проводили определенную работу и ввели сервис предварительной записи. Татарстанцы стали чаще пользоваться электронным сервисом. Количество электронных записей на прием увеличивается от месяца к месяцу. Если в прошлом году предварительно записались на прием более 20,5 тысячи человек, то в этом году уже почти 8 тысяч. Самые активные – жители Бугульминского, Заинского и Нижнекамского районов. Экономят свое время.

Мы не устаем постоянно рекомендовать электронные сервисы. Не стоит приходить за час, а то и два до начала приема, чтобы попасть на прием первым, стоять на улице под дождем и ждать, когда откроется подразделение.

Подчеркну, что к приставу необходимо записаться заранее. Пристав-исполнитель – как участковый врач или полицейский. Когда вы к нему записываетесь на прием, он сразу видит, кто к нему записался, и может подготовиться: изучит материалы исполнительного производства, определит перечень возможных вопросов, чтобы состоялся конкретный разговор. Иногда вопрос должника занимает какое-то длительное время. Например, нужно рассчитать задолженность по алиментам – это очень длительный процесс, он требует внимания и сосредоточенности. Если в часы приема пристав начнет этим заниматься, все остальные посетители будут вынуждены ждать.

Конечно, бывают и экстренные случаи. К примеру, такой, как снятие ограничения на выезд с должника или снятие ареста с банковской карты. Для этого каждый день в каждом отделении принимает дежурный сотрудник. Он принимает без записи по вопросам, которые требуют безотлагательного решения.

Если же нужно передать какой-то документ или справку, посещать пристава нет необходимости – вы можете оставить бумагу, к примеру, в канцелярии или у дежурного сотрудника. Также есть возможность направить их сканом через Госуслуги.

Что касается оптимизации работы, есть проект по автоматическому ведению исполнительных производств. То есть исполнительное производство возбуждает и принимает процессуальное решение уже не судебный пристав-исполнитель, а система. Для того чтобы автоматически принять процессуальное решение, наша база данных строго проверит все на соблюдение определенных требований, согласно которым исключается ошибка при вынесении процессуального документа.

В настоящий момент система уже самостоятельно возбуждает часть исполнительных производств либо отказывает в возбуждении, отвечает на ходатайства граждан, принимает решение по заявлению граждан-должников о сохранении МРОТ. Также рассматривает заявление от взыскателей, к примеру об ограничении на выезд должника за пределы страны. И в случае принятия положительного решения далее система автоматически выносит постановление об ограничении на выезд должника за пределы РФ.

Но самый яркий инструмент среди этого новшества, которое уже успели испытать на себе некоторые наши граждане-должники, – это арест банковских счетов одновременно с возбуждением исполнительного производства.

Как это происходит? Как только судебный пристав возбуждает исполнительное производство, формируется автоматическое постановление об аресте банковских счетов в качестве обеспечительной меры и отправляется в банк. Сотрудники банка блокируют счет, но при этом денежные средства не списываются. Они остаются «неподвижными» до тех пор, пока судебный пристав не вынесет другой документ – постановление об обращении взыскания на денежные средства.

В настоящий момент система уже самостоятельно рассматривает заявление от взыскателей, к примеру, об ограничении на выезд должника за пределы страны Фото: © «Татар-информ»

Как только это постановление поступает в банк, арест со счета снимается, о чем выносится соответствующее постановление и направляется одновременно в банк для исполнения, а также должнику и взыскателю в личный кабинет портала Госуслуг. Далее на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства списываются в счет погашения долга.

Это делается для того, чтобы должник, узнавая о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, не успел скрыть или перевести денежные средства на другие неустановленные счета или обналичить. Так мы повышаем вероятность того, что долг будет взыскан быстрее. Тем самым нарушенные права другого гражданина будут восстановлены в максимально короткие сроки.

Также для оптимизации работы взысканием штрафов ГИБДД занимаются на сегодняшний день пять подразделений в республике. Это позволяет обычным подразделениям снизить нагрузку, чтобы они более внимательно и качественно отрабатывали другие категории исполнительных производств.

Эта работа ведется на постоянной основе, мы постоянно мониторим количество прибывающих на прием граждан, контролируем, как проходит запись, и отслеживаем вопросы нагрузки, что позволяет избежать очередей. У нас есть те, кто очень хорошо работает в этом направлении, – это бугульминское, заинское подразделения. Еще ряд подразделений активно внедряют посещение по записи, и, выезжая к ним, мы видим, что очереди практически отсутствуют.

Есть ли новшества в работе с должниками по алиментам? За счет чего удается снижать общую задолженность по этим долгам?

Эта категория социально значимая, она под особым контролем. Мы увеличили количество онлайн-приемов по вопросам взыскания – с ноября прошлого года ведем прием каждую пятницу. В среднем записываются 25 человек. У многих вопросы решаются до даты приема. В этом и уникальность: заявитель записался, и мы уже начинаем работать по решению его вопроса. Если у нас возникает вопрос или поручение, сразу направляем в районное отделение, где ведется исполнительное производство. И на приеме мы уже сообщаем, какие меры приняты.

Привлекаем должников по алиментам к административной и уголовной ответственности. В этом году к административной ответственности привлечены 621 человек, к уголовной – 249.

На протяжении уже нескольких лет мы начали привлекать к уголовной ответственности даже при частичной выплате долга по алиментам. Если раньше человек мог чисто формально выплачивать по тысяче рублей и привлечь к уголовной ответственности его было нельзя, то теперь позиция законодателя и правоохранительных органов изменилась и на таких должников сначала составляется административный протокол, затем, если он не оплачивает долг в полной мере, заводится уголовное дело.