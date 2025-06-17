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Общество 17 июня 2025 10:39

Узнать больше о преимуществах автоУСН можно будет на вебинаре УФНС Татарстана

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Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан приглашает налогоплательщиков принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном теме «Порядок применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН): ключевые аспекты, особенности и преимущества». Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

Онлайн-встреча состоится 19 июня в 10:00.

В рамках вебинара участникам подробно объяснят, какие категории налогоплательщиков могут использовать автоУСН, как рассчитывается и уплачивается налог в рамках данного режима, а также какие преимущества он дает. Кроме того, будет предусмотрен блок для ответов на вопросы слушателей.

Спикером мероприятия выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по РТ Эльмира Хамидуллина.

Участие в вебинаре бесплатное, однако требуется предварительная регистрация по ссылке.

#налоги #уфнс по рт #вебинар
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