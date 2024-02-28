«Узнаем мнение общественности»: в Чистополе прошел День избирателя

В молодежном центре Чистополя прошел День избирателя — встреча представителей Центрального избиркома Татарстана с гражданским активом избирательной системы республики. Ответить на вопросы жителей города приехал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На всех последних избирательных кампаниях очень активно продвигают такие встречи. Не так как образовательная программа для членов участковых избиркомов, а с общественностью, представителями политических партий, избирателями, которые впервые придут на выборы и узнаем их мнение», — заявил Кондратьев.

Он также отметил, что все эти вопросы записываются и, если в момент встречи ответить на них не удается, то ответ на них можно будет получить на форуме избирателей, который пройдет 5 марта в онлайн-формате.

«Все вопросы, на которые мы не сможем ответить, мы возьмем в работу. То есть система двусторонней связи — не просто один день послушали и забыли, а система, которая позволяет постоянно вести открытый диалог», — добавил председатель ЦИК РТ.

Он также отметил, что для результативной работы необходимо регулярно общаться с общественными организациями, а не только с руководством общественного совета. «Только тогда возможна правильная гражданская дискуссия, особенно в развитии избирательного процесса. По-другому никак не получится», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, такой подход должен быть положительно оценен со стороны жителей всей страны.

«Отсидеться сейчас невозможно. Мы ждем на голосование всех граждан. Мы готовимся к этому. Понимаем, что это будет очень непростые 3 дня, но очень серьезная избирательная кампания, в которой нужно обеспечить высокие стандарты безопасности и организации процесса, мы для этого сейчас делаем всё возможное», — заключил Кондратьев.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).