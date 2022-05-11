Узкие специалисты ДРКБ проверили здоровье 150 детей Алексеевского района

Специалисты Центра здоровья Детской республиканской клинической больницы посетили Алексеевскую ЦРБ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

«Центр здоровья ДРКБ ежегодно выезжает по районам Татарстана с медицинским осмотром. В год осуществляется более 100 таких выездов по городам и районам республики», - рассказали в клинике.

Цель таких поездок выявить ранние нарушения в развитии детей и подростков, и при необходимости направить ребят из районов в республиканскую больницу для дальнейшего обследования.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

В Алексеевской ЦРБ специалисты осмотрели более 150 детей со всего района.

В состав медицинской бригады из Казани вошли эндокринолог, офтальмолог, невролог и педиатр. В ДРКБ добавили, что каждый специалист проконсультировал в среднем 30-40 ребят.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Детей, у которых специалисты выявили какие-либо проблемы со здоровьем и нарушения в развитии, пригласили на дообследование и лечение в дневной стационар Детской республиканской клинической больницы.