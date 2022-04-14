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Здоровье
14 апреля 2022  11:25
Эвелина Киселёва

Узкие специалисты ДРКБ провели обследование воспитанников детских домов Татарстана

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Детская республиканская клиническая больница Татарстана провела два выезда узкопрофильных врачей-специалистов в приют «Теплый дом» Дрожжановского района и детский дом в Лаишевском районе. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Всего врачи обследовали 60 воспитанников.

«По итогам проведенных обследований и осмотров специалистов каждому ребенку составили индивидуальный план оздоровления и лечения с учетом возраста и профиля выявленной патологии», – отметили в больнице.

Впервые выявили патологии у десяти человек, их пригласили на дообследование в поликлинику ДРКБ.

 

Фото: Пресс-служба ДРКБ

В составе бригады специалистов были педиатр, невролог, эндокринолог, офтальмолог, психиатр, стоматолог, хирург, уролог, гинеколог, ортопед и ЛОР-врач. 

Всем детям провели ЭКГ, Эхокардиографию, УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, мошонки, органов малого таза, а также лабораторные исследования – общий анализ крови, включая измерения уровня глюкозы и общий анализ мочи.

#дркб #детский дом
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