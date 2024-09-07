Ужин с Путиным, 5 триллионов от Татарстана и Турция рвется в БРИКС: обзор событий недели

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял Путина в специальной юрте внутри Государственного дворца

Фото: kremlin.ru

С почетным караулом и в спецюрте: состоялся визит Путина в Монголию

Важнейшее событие недели – визит Владимира Путина в Монголию, где отмечалось 85-летие совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Предыдущая поездка Путина в Монголию состоялась ровно пять лет назад.

В этот раз визит привлек внимание всего мира тем, что Президент России посетил страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). То есть формально власти Монголии могли попытаться его арестовать, но делать этого не стали, а напротив, встретили с наивысшими почестями, с приветствиями почетного караула и конной гвардии. Не обошлось и без экзотики – президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял Путина в специальной юрте внутри Государственного дворца.

В ходе встречи Владимир Путин пригласил монгольского коллегу на октябрьский саммит БРИКС:

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Ждем вас», – сказал он, подчеркнув, что в столице Татарстана пройдет первое мероприятие столь высокого уровня после расширения этой международной организации.

В интервью монгольской газете «Оноодор», опубликованном накануне этой встречи, российский лидер отдельно остановился на совместных перспективных проектах двух стран в экономике и промышленности. В том числе на строительстве трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизации и повышении эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участии корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкции ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО – Экспорт».

В ходе встречи Владимир Путин пригласил монгольского коллегу на октябрьский саммит БРИКС Фото: kremlin.ru

По итогам переговоров Путин сделал ряд заявлений:

Россия видит хорошие перспективы для сотрудничества с Монголией в газовой сфере. РФ откликается на просьбы Монголии о содействии в удовлетворении растущих потребностей страны в топливе и горюче-смазочных материалах, в том числе на льготных условиях;

Россия открыта для реализации совместных с Монголией проектов в сфере мирного атома на базе самых современных российских технологий, в том числе с использованием маломодульных реакторов;

Расчеты между РФ и Монголией почти полностью производятся в альтернативных доллару и евро валютах.

Монголия, как близкий сосед и давний друг России, всегда была и остается одним из приоритетов внешней политики Москвы на евразийском направлении. Перед нашими странами стоят задачи еще большего расширения объемов как экономических связей, так и культурного сотрудничества.

Татарстан представил на ВЭФ свой стенд для презентации инновационного, инвестиционного, промышленного и торгово-экономического потенциала республики Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов на ВЭФ-2024: ужин с лидерами России и Малайзии и договоренность о закупках Ту-214

Событие недели в общественно-политической жизни страны – во Владивостоке прошел IX Восточный экономический форум, девизом и главной темой которого стало «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Этот форум и в прошлые годы играл заметную роль в политической повестке России. Но в свете геополитических потрясений последних лет роль мероприятия заметно выросла, как и значимость дальневосточных центров страны – Владивостока и Хабаровска, ставших воротами России в перспективном восточном направлении.

Татарстан представил на ВЭФ свой стенд для презентации инновационного, инвестиционного, промышленного и торгово-экономического потенциала республики. Акцент на стенде был сделан на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани во второй раз в ноябре этого года.

В работе ВЭФ ожидаемо принял участие Владимир Путин. На полях форума Президент РФ провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, передав через него приглашение в Казань для руководителя Китая.

«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести двустороннюю рабочую встречу», – обратился Путин к зампредседателя КНР.

Кроме того, российский лидер провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

У Рустама Минниханова, принимавшего участие в работе форума, также состоялась встреча с Анваром Ибрагимом Фото: rais.tatarstan.ru

У Рустама Минниханова, принимавшего участие в работе форума, также состоялась встреча с Анваром Ибрагимом – одним из главных зарубежных гостей ВЭФ-2024. Они виделись совсем недавно, в августе, когда Раис Татарстана совершил рабочий визит в Малайзию.

«Как мы договорились с вами в Малайзии, сегодня со мной на эту встречу приехали крупнейшие российские компании. Они могут быть вашими крупными партнерами», – обратился к лидеру Малайзии Минниханов.

Кроме того, он принял участие в рабочем ужине Владимира Путина и Анвара Ибрагима.

На полях ВЭФ у Раиса Татарстана прошло еще несколько встреч, например с участниками V Диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона. Была достигнута договоренность и о закупке Государственной транспортной лизинговой компанией 41 среднемагистрального самолета Ту-214 производства КАЗ.

Итоги ВЭФ-2024 для Татарстана можно считать успешными с точки зрения высокой дипломатии (личное продуктивное общение Рустама Минниханова с высокими зарубежными гостями, а также с Президентом России). Кроме того, республикой на полях форума достигнуто крупное соглашение по авиастроению. В целом же развитие российского Дальнего Востока сулит нашей республике роль ключевого центра транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков в восточном направлении.

Важным событием недели в экономической жизни республики стало вчерашнее заседание Кабинета Министров РТ Фото: rais.tatarstan.ru

Задача на 5 триллионов: на заседании Кабмина Татарстана обозначена конечная годовая цель по росту экономики

Важным событием недели в экономической жизни республики стало вчерашнее заседание Кабинета Министров РТ, на котором обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития региона на 2025–2027 годы и прогноз его консолидированного бюджета. Экономика Татарстана, как и всей страны, функционирует в очень непростых условиях, поэтому важно сохранить ее положительную динамику. С этим в республике справляются.

На совещании Рустам Минниханов отметил, что индекс промышленного производства Татарстана за семь месяцев составил 101,5%, что говорит о небольшом, но все-таки росте.

«Если бы не ограничения по добыче нефти, этот показатель был бы еще выше», – напомнил Раис РТ. Здесь он имел в виду взятые всеми крупными нефтяными компаниями страны ограничения по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

На совещании Рустам Минниханов отметил, что индекс промышленного производства Татарстана за семь месяцев составил 101,5%, что говорит о небольшом, но все-таки росте Фото: rais.tatarstan.ru

В целом же экономика Татарстана растет, как и промышленное производство. По итогам семи месяцев валовой региональный продукт республики, по оценке, составил 2 трлн 892 млрд рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. В экономику и социальную сферу республики в первом полугодии привлечено инвестиций в объеме 521,5 млрд рублей.

Минниханов призвал сохранить заданный вектор развития экономики, обеспечив 5-триллионный ВРП по итогам года. Цель напряженная, но вполне решаемая. На ее достижение работает то, что Татарстан не допускает угрозы срыва реализации государственных программ и национальных проектов. Только экономический рост может обеспечить повышение качества жизни каждого жителя республики. В Татарстане в последние годы показатель экономического роста всегда находится в положительной зоне.

Несколько стран подали заявку на вступление в БРИКС. Возможно, в ряды членов организации их примут уже в октябре на саммите БРИКС в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Движение присоединения: растет число желающих стать участниками БРИКС

Геополитическое событие недели – несколько стран подали заявку на вступление в БРИКС. Возможно, в ряды членов организации их примут уже в октябре на саммите БРИКС в Казани.

Казанский саммит обещает стать центральным геополитическим событием года. Москва уже отправила приглашения 36 лидерам иностранных государств, и, как заявлял ранее помощник Президента России по международным делам Юрий Ушаков, 18 первых лиц изъявили желание участвовать. А это уже в два раза больше стран, нежели собственно участников БРИКС. В любом случае представители всех 36 стран так или иначе примут участие в саммите.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор обнародовала список из 23 стран, которые подали официальные заявки на вступление в организацию, включая Палестину. А накануне агентство Bloomberg распространило информацию, согласно которой Турция также подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Якобы она будет рассмотрена уже в Казани. Одной из причин такого решения Реджепа Тайипа Эрдогана служит разочарование от безуспешных попыток Анкары вступить в Евросоюз. Сенсационно в данном случае то, что Турция является членом блока НАТО, краеугольного элемента гегемонии Запада, против которой выступает БРИКС.

Очевиден спрос на создание нового формата участия в БРИКС, поскольку список стран, официально подавших заявку на вступление в объединение, уже явно превышает количество, которое оно может разово «переварить». Поэтому в БРИКС началась выработка формата участия в качестве государства-партнера. Создание категории «партнеры БРИКС» в дополнение к «членам БРИКС» может нивелировать риск падения эффективности организации из-за ее резкого расширения. Потому что когда много участников, принятие решений может затягиваться или вовсе блокироваться. Страны-партнеры, по сути, будут кандидатами на членство, имеющими возможность оценить прелести работы объединения до непосредственного вступления в него.

Известно, что помимо Турции официально подали документы на вступление в БРИКС такие страны, как Алжир, Бангладеш, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве и Пакистан — по крайней мере, так заявляли либо их руководители, либо послы. В ближайшее время готовится подать заявку Таиланд — ее в конце мая одобрило правительство королевства. Аналогичное намерение озвучили в Нигерии.

Так что саммит БРИКС в Казани может зафиксировать резкий количественный рост организации, которая и так уже играет важную роль в мировой экономике и политике.

Татарстан снова установил одну из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников, участвующих в СВО. После подписания контракта военнослужащий получит до 2 миллионов рублей единовременно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Высокий уровень заботы: Татарстан улучшил условия по выплатам для контрактников, участвующих в СВО

Татарстан снова установил одну из самых высоких единовременных выплат в России для контрактников, участвующих в СВО. После подписания контракта военнослужащий получит до 2 миллионов рублей единовременно.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

от Татарстана – 1,3 млн рублей;

от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО они проходят боевое слаживание. Обучение проводится на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.

Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируется множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий.

Семьи бойцов берутся под опеку властей, а сами находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.

«Все мы в неоплатном долгу перед вами, ребята. Рискуя собственной жизнью, вы защищаете Отчизну и мирное будущее нашей страны», – подчеркнул Рустам Минниханов на недавней встрече с военнослужащими. Наверное, трудно измерить деньгами тот риск, который берут на себя участники СВО, но увеличение стимулирующих выплат контрактникам можно расценивать как проявление заботы. Так что по отношению к участникам СВО и членам их семей Татарстан находится на лидирующих позициях в стране.