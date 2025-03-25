УЗИ кишечника с контрастом начали проводить врачи РКБ и КГМУ по гранту Академии наук РТ

Грант Академии наук РТ, благодаря которому проводится УЗИ кишечника с контрастом пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, выиграли сотрудники кафедры госпитальной терапии КГМУ. Ассистент кафедры, к.м.н. Диляра Мухаметова под руководством заведующей кафедрой, профессора Дианы Абдулганиевой проводят обследования пациентов вместе с заведующей отделением ультразвуковой диагностики РКБ Татарстана Еленой Фоминой и заведующей гастроэнтерологическим отделением клиники Альфией Одинцовой. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Контрастное вещество представляет собой пузырьки газа, которые вводят внутривенно, потому что препарат циркулирует только в сосудистой системе. Эти пузырьки газа находятся в специальной оболочке, выводятся через легкие и абсолютно безопасны для человека», – объяснила Диляра Мухаметова.

По словам врачей, такой способ исследования позволяет определить злокачественное или не злокачественное образование или, например, кровоток в органах по качеству заполнения препаратом сосудов. Такой способ исследования позволяет оценить выраженность воспаления при болезни Крона и язвенном колите.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«В рамках данной работы уже проведено УЗИ кишечника с контрастированием 20 пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, госпитализированным в отделение гастроэнтерологии РКБ Татарстана», – добавила доктор.