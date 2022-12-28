«Уже три танкиста! Интересные желания»: Мантурова удивили новогодние мечты детей

К новогодней акции «Елка желаний» присоединился вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что если в прошлом году многие дети чаще просили в подарок музыкальные инструменты, то в этом году многие из них хотят покататься их на танках.

Первой Мантуров снял открытку, в которой мальчик Глеб Карамсков рассказал о мечте побывать в роли танкиста. Похожая мечта у Дмитрия Кошутина и 11-летнего Андрея Морозова – покататься на танке и побывать в роли его водителя.

«Интересные желания у детей. Вы знаете, я уже не первый год в этой акции принимаю участие. Удивительно, если в прошлый год в основном это музыкальные инструменты… А в этом году – вот уже три "танкиста"»,- приводит его слова РИА Новости.

Он пообещал исполнить мечты детей и подарить им возможность проехать на танке, а также исполнить мечту другого ребенка и подарить ему возможность присутствовать на космодроме при запуске объектов.

Напомним, ранее глава МЧС России Александр Куренков пообещал исполнить мечту четырехлетнего казанца и подарить ему полет на вертолете.