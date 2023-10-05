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«Уже пора бы включить»: жители Нижнекамска ожидают подачи тепла
Вопрос с подачей тепла в жилые дома Нижнекамска решится в течение двух ближайших недель. Об этом в интервью корреспонденту «НТР 24» сообщил замглавы департамента ЖКХ города Вадим Бравко.
В разговоре с журналистами нижнекамцы отметили, что дискомфорт от понижения температуры ощущается уже пару дней. «Уже пора бы включить», – размышляют жители.
Бравко отметил, что подача отопления в дома нижнекамцев может завершиться и на этой неделе, если не затянется из-за непредвиденных ситуаций.
«Хотелось бы сразу попросить жителей отнестись с пониманием к этому процессу. Идет наладка, службы работают. Если есть аварийные ситуации, все будет отрегулировано, режим будет настроен», – отметил спикер.
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