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Более 200 делегатов представят Татарстан на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
На Всемирном фестивале молодежи в Сочи Татарстан представят 225 делегатов. 140 из них уже получили подтверждения в личном кабинете, рассказал на пресс-конференции, посвященной Дню студента, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«От Татарстана поедут 225 делегатов на Всемирный фестиваль молодежи. Провели серьезный отбор участников. Они будут представлять интересы разных групп: и предпринимателей, и студентов, и активистов, и спортсменов, научной молодежи и так далее. Уверен, наша республика будет весьма заметна», – отметил министр.
Письма с подтверждением в ближайшее время придут всем, кто прошел отборочный этап. Министр и сам планирует посетить мероприятие в Сочи. По его словам, он проведет там пару дней, если не возникнет непредвиденных обстоятельств.
Фестиваль организован в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Он состоится с 1 по 7 марта в Сочи.
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