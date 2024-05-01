Уже почти тысяча жителей и организаций Татарстана приняли участие в «Эковесне 2024»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Республиканский конкурс «Эковесна 2024» стартовал месяц назад, 1 апреля, вместе с санитарно-экологическим духмесячником. За это время от жителей Татарстана уже поступило 906 заявок на участие в мероприятии, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Больше всего заявок получено в номинации «Экокоманда»: 296 от детских садов и 287 — от школ. В категории «Экообъединение» подано 158 заявок, в категории «Экосемья» — 90, а в категории «Экопомощник» — 75.

Наиболее активными конкурсантами оказались жители Набережных Челнов (70 заявок), Балтасинского (55) и Менделеевского (49) районов, отмечают в ведомстве.

За первые четыре недели конкурса его участники сумели провести 5603 акции экологической направленности. Они, в частности, делали скворечники, собирали макулатуру, благоустраивали родники, наводили чистоту и порядок на своих территориях.

В номинации «Экокоманда» детские сады организовали 2174 мероприятия, школы — 1586. В категории «Экообъединение» состоялось 624 акции, в категории «Экосемья» — 416, а в категории «Экопомощник» — 263.

Сейчас продолжается пятая неделя «Эковесны», которая посвящена благоустройству территорий. Ее символическое название «Мир. Труд. Май» приурочено к празднику 1 Мая. В эти семь дней экологи предлагают «приводить в порядок свои участки, высаживать саженцы и делать этот мир чище».

Для участия в конкурсе на этой неделе следует до 5 мая провести мероприятия по благоустройству территории, выложить пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с результатом работы и затем прислать подтверждение на электронную почту: Eco.pros@tatar.

В конкурсе может принять участие любой желающий. Победители «Эковесны» в июне 2024 года будут награждены дипломами и ценными призами. Информация о конкурсе также размещена на сайте Минэкологии Татарстана.