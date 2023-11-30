«Уже не понимаем вопроса „Как вас величать?“»: Казань проводит международный лингвосаммит

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ открылся Казанский международный лингвистический саммит. Первый его день посвящен Дню русского языка, он начался с фестиваля «Языковые тренды и методические инновации 2023». Современные подходы в преподавании обсудят в дни саммита учителя и преподаватели русского, родных, иностранных языков и литературы, руководители системы образования, ведущие ученые-методисты и учителя-новаторы.

«Если не будет практики родного языка, в педагогическом образовании нет смысла. Мы с вами понимаем важность преподавания государственного языка как родного, понимаем важность введения единых учебников по русскому языку и литературе», — акцентировала, обращаясь к участникам саммита, начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки Татарстана Роза Шаяхметова.

Современный мир с его инновационными тенденциями и технологиями требует особого отношения к русскому языку, отметила Ирина Александровская, заслуженный учитель Татарстана, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, заместитель председателя Комиссии по культуре Общественной палаты РТ, председатель правления РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан».

«Можно часто слышать: „А что русский язык? Что тут обсуждать? Он велик и могуч”. Но нередки случаи, когда кому-то приходится сегодня объяснять, что такое скрепы, а кто-то не понимает вопроса “Как вас величать?”… И еще много других примеров. А значит, у нас с вами есть работа. Я желаю вам плодотворного общения, нового взлета в нашей непростой профессии!» — напутствовала собравшихся Александровская.

Церемония открытия саммита завершилась награждением победителей Педагогического диктанта — преподавателей, учителей, студентов и школьников, участвовавших в проекте «Педагогические классы».

Затем актуальную ситуацию с преподаванием лингвистических дисциплин в своем выступлении обозначил гость из столицы — доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания МПГУ, главный редактор журнала «Литература в школе» Виктор Чертов. Спикер выразил уверенность, что российское образование находится на этапе перехода «на единые идеальные программы», с 1 сентября 2024 года планируется введение государственных учебников по нескольким предметам.

«Мы подходим к тому, что скоро появится госучебник по русскому языку, литературе, истории… Уже появились такие учебники географии… Мы все понимаем, что это задача государственной важности, но при этом она не решается в одночасье. Хочу сказать, что в Казани меньше волнения по этому поводу, чем в столицах. И хочу немного успокоить: и издательства, и вузы, и система повышения квалификации готовы к тому, чтобы оказать поддержку учителям, приходящим каждый день на урок, открывающим учебник», — заверил Чертов.

При этом он подчеркнул, что нововведения «сделаны не на века, идея конструктора [образовательной программы] сохранится, изменения в ней тоже возможны». Последнее будет зависеть от мнения учителей, особенно в дисциплине «литература» в части включения произведений современных авторов — как отечественных, так и зарубежных.

«Особенности касаются направленности на духовно-нравственное развитие личности, патриотическое воспитание. Но это и в любом государстве главная задача», — сказал спикер, продолжив выступление докладом о традициях и преемственности в школьном изучении литературы

Фестиваль продлится до 2 декабря. Второй его день, 1 декабря, отведен под День иностранных языков. Для участников пройдут мастер-классы и воркшопы по педагогической и языковой деятельности. Спикерами мероприятий дня станут доктор филологических наук, профессор Мария Вербицкая, кандидат филологических наук, с 2014 года член жюри олимпиады «Ломоносов» и с 2012-го — Всероссийской олимпиады для школьников по английскому языку Ирина Лебедева, профессор кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации Самарского университета имени Королева, почетный работник образования России Виктория Левченко и другие.

Завершит фестиваль 2 декабря День татарского языка и литературы. Участники будут обмениваться прогрессивной практикой и совершенствовать методики обучения родным языкам и литературе. Выступят председатель Ассоциации учителей родного (татарского) языка и литературы Рузиля Фаттахова, ведущий научный сотрудник НОЦ Фанзиля Завгарова, доцент кафедры билингвального и цифрового образования Булат Хакимов и другие специалисты.