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Уже не КосмоСтас: почему камбэк Галиева в «Ак Барс» – большая ошибка Марата Валиуллина
Станислав Галиев не останется в «Ак Барсе», и это первая хорошая новость для тех поклонников команды, которые ждут ее тотальной перестройки. Форвард перестал приносить пользу, а обменянный на него Джордан Уил оказался машиной для голов, которой не хватило «барсам». «ТИ-Спорт» размышляет об «ошибках прошлого» Марата Валиуллина.
Галиева вернули в рамках новой стратегии под Знарка. Прогадали
Информация об отсутствии у казанского клуба намерения продлевать сотрудничество со Станиславом Галиевым вызвала облегчение. Дело даже не в том, что хоккеист серьезно сдал и больше не приносит пользы на уровне топ-клуба. Это решение означает, что в Казани все-таки действительно решили «обновить кровь», а былые заслуги больше не являются определяющим фактором при подписании соглашений с хоккеистами.
Но это, как говорится в известном меме, не точно. По другой информации, именно сторона хоккеиста отказалась от продления контракта, поэтому спешить с выводами не будем. Но вопрос работы генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина обойти все-таки не сможем.
Напомним, Станислав Галиев вернулся в состав «Ак Барса» после сезона в московском «Динамо» – родном клубе хоккеиста. Там у него выдался отличный регулярный чемпионат, где в 47 играх он набрал 42 (25+17) очка, а потом в плей-офф он забросил 6 шайб в 11 играх на вылет.
Очевидно, что в Казани на фоне такой статистики задумались о возвращении результативного хоккеиста. Тем более что из состава «Ак Барса» его выводил прежний наставник Дмитрий Квартальнов, которого самого попросили на выход после сезона 2021/2022.
В Казани собирали новую команду под нового специалиста в лице Олега Знарка, умеющего работать со звездными хоккеистами. В московском «Динамо» тоже задумали перестройку, в рамках которой решили отказаться от своих дорогостоящих лидеров, не приносивших серьезного результата. В числе этих хоккеистов были Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев. Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, как любитель «подбирать все, что блестит», естественно, позарился на интересные лоты.
Поначалу прошла информация, что «бело-голубые» якобы готовы отдать троих за символические 1000 рублей. Однако в Казань «по распродаже» в итоге перебрались только первые двое. И за КосмоСтаса казанцам пришлось отдавать ценный актив. Валиуллин решил, что обменять его на единственного заигравшего в «Ак Барсе» легионера из прошлого созыва лета-2021 Джордана Уила – хорошая идея. В Казани в рамках новой стратегии решили отказаться от легионеров, и такой обмен хорошо в нее укладывался. Сразу оговоримся, что такая практика в Казани не прижилась надолго. В этом сезоне в Казани успешно сыграл американец Митчелл Миллер.
В итоге Уил стал одной из главных звезд московской команды, а Галиев провел в «Ак Барсе» два сезона, которые сложно назвать удачными.
Обмен Уила на Галиева – катастрофическая ошибка Валиуллина
Следует признать, что после своего возвращения из годичной отлучки в «Динамо» Галиев так и не сумел выйти на тот уровень, с которым начинал выступления в Казани. Не смог реанимировать игрока даже «его» тренер Зинэтула Билялетдинов, при котором крайний форвард провел лучший плей-офф в карьере в чемпионский 2018 год.
В прошедшем сезоне у хоккеиста удручающие показатели. У него 7 заброшенных шайб в 61 встрече регулярного чемпионата. Еще 16 ассистентских очков. В розыгрыше Кубка Гагарина за пять проведенных матчей форвард не отличился ни одним результативным действием.
Сезоном ранее у него были средние 17 шайб в 58 играх регулярки и еще 7 в плей-офф. Это и близко не стоит с его цифрами в «Динамо». Фирменный «офис» 22-го номера «ушел в отпуск». Из левого круга вбрасывания Галиев попадал по большим праздникам, а на арене все уже давно позабыли персональный трек «Ты просто космос, Стас». Его «врубали» под сводами арены, когда форвард забрасывал свои шайбы. Зарплата у нападающего, напомним, в районе 45 миллионов рублей за сезон.
У Джордана Уила, отданного в обмен на Галиева, за эти два сезона совсем другие цифры. В свой первый сезон (2022/2023) в составе «Динамо» канадский форвард с ходу набрал космические 43 (14+29) балла в регулярке. А потом в розыгрыше Кубка Гагарина в 6 играх собрал 6 (3+3) очков.
В новом, нынешнем сезоне Уил выступил еще более мощно, набрав невероятные 77 (30+47) очков в 66 матчах регулярного чемпионата и еще 9 (4+5) баллов в десяти играх текущего розыгрыша плей-офф. Несложно путем простого сравнительного анализа прийти к выводу, что с обменом Джордана Уила на Станислава Галиева генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин серьезно прогадал. И это если выражаться мягко.
Зинэтула Билялетдинов в течение всего сезона подчеркивал, а на итоговой пресс-конференции снова подтвердил – главной проблемой он видит, что форварды, которые были у него в обойме, перестали забивать. Претензии здесь не только к 22-му номеру, но и всем лидерам команды, кроме разве что пары Кошелев – Семенов. Думается, такая машина по набору очков, как Джордан Уил, «Ак Барсу» точно пригодилась бы в таком «сухом» сезоне.
Форвард так и не сумел завестись в Казани в прежнем режиме
Станислав Галиев же, очевидно, не смог найти в себе новую мотивацию после возвращения в команду, где уже все выиграл, и очень давно. В этом есть сходство с теперь уже бывшим наставником команды Зинэтулой Билялетдиновым. В свое третье пришествие на мостик мэтр казанского хоккея так и не сумел завести себя работать на прежнем уровне, пусть и отрицает это сам.
Много разговоров ходит о том, что 22-й номер «Ак Барса» – один из любимчиков Зинэтулы Хайдяровича. Форвард дал тренеру результат в памятном «золотом» плей-офф 2018 года, став лучшим снайпером команды в кубковых матчах. Именно с этим связывают его неприкосновенность. Сколько бы хоккеист ни проводил игр без заброшенных шайб, на следующей игре практически всегда гарантированно имел место в составе.
Даже на итоговой пресс-конференции автор «ТИ-Спорт» постарался вывести специалиста на разговор о таком доверии, но получил лишь общие слова, что хоккеист прибавил в новом сочетании с Семеном Кошелевым и Кириллом Семеновым.
– В плей-офф у основной команды не было ни одной серьезной травмы. О чем это говорит?
– Вы сами знаете, о чем это говорит.
– Можно сказать, что вам не хватило рычагов в управлении командой? Например, поместить кого-то в список отказов?
– Зачем? Были поводы? Кого?
– Например, Станислава Галиева.
– Он не очень хорошо начал сезон, но затем у них сформировалось неплохое звено с Семеном Кошелевым, – говорил Билялетдинов.
С образованием этого сочетания действия хоккеиста на льду действительно стали интереснее. Ушла та невзрачность, он был заметен, старался «вырезать» классные передачи. Однако его личная результативность осталась прежней, а плей-офф с нулем очков лучшее тому подтверждение.
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