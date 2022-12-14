Уже четвертый житель Новой Зеландии умер после антиковидной вакцины Pfizer

В Новой Зеландии зарегистрирован уже четвертый летальный исход после вакцинации от коронавируса. Все умершие прививались препаратом от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, сообщает Минздрав страны.

«Причиной смерти пациента стал миокардит, скорее всего, развившийся в результате иммунизации», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным ведомства, это уже четвертая смерть после вакцинации в стране. Однако, добавили в пресс-службе, такие ситуации «не влияют на известную врачам информацию, преимущества вакцинации по-прежнему значительно перевешивают риск таких редких побочных эффектов».

Первый из четырех случаев произошел в Новой Зеландии в августе этого года. Для вакцинации в стране используется единственный препарат, которым к настоящему моменту привились 90% жителей в возрасте от 12 лет.