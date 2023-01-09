Уже более 2 тыс. человек начали изучать татарский язык на платформе «Без – татарлар»

С апреля 2022 года в Татарстане работает онлайн-платформа «Без — татарлар», запущенная ДУМ РТ. За это время курс обучения татарскому языку прошло более 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

В 2018–2021 годах обучение велось офлайн — в мечетях. Однако в прошлом году издательский дом «Хузур» перевел его в онлайн-формат, взяв за основу примечетские курсы и пособие «Татар теле. Башлап өйрәнүчеләр өчен» («Татарский язык. Для начинающих»).

Участники онлайн-курса смогут обучиться разговорному татарскому языку и освоить ситуативные лексические наборы, развить коммуникативные навыки. Присоединиться к ним может любой желающий, пройдя регистрацию с помощью электронной почты либо учетной записи в соцсетях.

Затем его ожидают 49 уроков, посвященных основам фонетики и грамматики, этикету беседы и знакомства, темам семьи и дома, исламской этике и религиозным праздникам.