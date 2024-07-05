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Уже 5 человек в Набережных Челнах укусили гадюки с начала сезона
В Челнах с апреля 2024-го в местную больницу №5 обратились уже 5 человек. Все они пострадали от укусов гадюк, сообщает пресс-служба мэрии города.
Все обратившиеся получили необходимую медпомощь и сейчас уже чувствуют себя лучше. Однако отёчность с ног сходит медленно, поэтому пострадавшим еще предстоит длительный процесс реабилитации.
Как рассказали в больнице, одну из «укушенных» — 59-летнюю Гузалию змея «поймала» в поездке: семья остановилась на обочине, чтобы размяться. Женщина вышла из авто и, сделав буквально один-два шага в траву, почувствовала боль. Однако ощущения были «будто комар укусил». Потом она увидела уползающую большую змею.
Другая жительница, 40-летняя Айгуль, поехала с мужем на рыбалку. Позже она, сняв летние кроссовки и носок, увидела ранку. Впоследствии на этой ноге появился отек, который ближе к вечеру поднялся выше колена, а нога начала синеть. Пара побежала в больницу.
Врачи предупреждают всех татарстанцев, к выезду на природу надо подготовиться.
Если же змея все-таки укусила, то пострадавшему следует: промыть место укуса водой, зафиксировать конечность, снять украшения, чтобы избежать их вдавливания в кожу при нарастании отека. После чего продезинфицировать рану перекисью водорода или хлоргексидином и наложить нетугую повязку на всю конечность.
Впоследствии также рекомендуется пить много воды и при необходимости принять одну таблетку от аллергии.
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