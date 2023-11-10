Уже 40 тыс. татарстанцев претендуют на призы в конкурсе на знание Конституции

40 тысяч татарстанцев приняли участие во Всероссийском конкурсе на знание Основного закона страны «30 лет Конституции России — проверь себя!». Событие проводится до 25 ноября.

Тестирование проходит онлайн на сайте constitution.er.ru. Участником конкурса может стать любой желающий старше 18 лет.

Организаторы предупреждают, что пройти тест можно только один раз. На выбор ответов к 10 вопросам участникам отводится 10 минут. При этом задания, посвященные основам Конституции, система выбирает случайным образом.

Победители будут определены до 30 ноября среди тех, кто справился с заданием не только без ошибок, но и быстрее других. Участники, признанные лучшими, получат ценные призы, а все прошедшие тест — сертификат об участии.

Организаторы сообщают, что для участия нужно пройти процедуру регистрации и заполнить все поля: указать ФИО, дату рождения, место регистрации, номер телефона и электронную почту. Верификация доступна и по телефону.