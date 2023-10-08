Узбекскому певцу Фарруху Закирову присвоено звание народного артиста Татарстана

Фаррух Закиров

Фото: социальные сети

Художественный руководитель широко известной в 1970-е и 1980-е годы группы «Ялла», узбекский эстрадный певец Фаррух Закиров стал народным артистом Татарстана. Об этом было объявлено на гала-концерте Международного фестиваля татарской песни имени Рашита Вагапова, который состоялся в столице Узбекистана Ташкенте.

При этом стоит отметить, что указ о присуждении узбекскому певцу почетного звания народного артиста Татарстана на данный момент не опубликован.

На субботнем вечере присутствовали министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, представители местной татарской диаспоры. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая объявлена в РФ экстремистской организацией и запрещена) директор Вагаповского фонда Рифат Фаттахов.

По оценке Фаттахова, это событие стало одним из самых ожидаемых для татар Узбекистана, так как уже «неделю назад в продаже билетов не осталось». Он также упомянул «безудержные аплодисменты и искреннюю любовь публики».

Родившийся 4 мая 1945 года Фаррух Каримович Закиров — народный артист Узбекской ССР (1987), Казахстана (1995), Кыргызстана (1995), Таджикистана (2000), а также Каракалпакстана (1993) и Ингушетии. Звание народного артиста СССР музыкант не успел получить из-за распада Советского Союза.



Основанный в 1970 году ансамбль «Ялла», худруком которого Закиров стал с 1976 года, известен по таким песням, как «Три колодца» («Учкудук»), «Это любовь» / «Последняя поэма», «Песенка Насреддина», «Ялла», «Без любимых глаз», «Шахрисабз», «Чайхана», «Звезда Востока» / «Сияй, Ташкент» и многим другим.