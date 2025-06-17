Узбекский ТМК на форуме в Ташкенте подписал соглашения с зарубежными инвесторами

Узбекский комбинат технологических металлов (ТМК) стал одним из ключевых участников завершившегося IV Ташкентского международного инвестиционного форума. Инвесторы выразили желание сотрудничать с ТМК, сообщает ИА «Дунё».

«Представители ТМК провели встречи с более чем 60 международными компаниями, обсудив вопросы сотрудничества. В ходе форума стенд ТМК также посетили Президент Болгарии Румен Радев и Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Они ознакомились с инвестиционными проектами комбината по критически важным минералам», – говорится в сообщении.

На Ташкентском международном инвестиционном форуме был подписан меморандум о взаимопонимании между ТМК и американской инвестиционной компанией Cove Capital. Это сотрудничество позволит привлечь крупные инвестиции в сферу технологических металлов, запустить совместные проекты и глобальные инициативы, а Узбекистан станет центром, поставляющим готовую продукцию на самые востребованные рынки мира.

Кроме того, на форуме был подписан меморандум о взаимопонимании между ТМК и швейцарской компанией SGS. Цель сотрудничества – налаживание работы Центральной наноаналитической лаборатории, создаваемой ТМК, в партнерстве с SGS.

Комбинат технологических металлов был создан в 2024 году по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. ТМК осуществляет полный цикл – от добычи сырья до производства металлов и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас на комбинате работают над более чем 70 инвестиционными проектами. Они касаются свыше 25 видов важных минералов. Общая стоимость проектов составляет 1,6 млрд долларов США.

Комбинат наладил прямое сотрудничество с ведущими финансовыми и технологическими институтами США, Германии, Франции, Великобритании, Китая и Дании.