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Узбекские компании инвестируют в строительство оптово-распределительного центра в Казани
На третьем Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписано соглашение о создании в Казани оптово-распределительного центра. Об этом сообщил на пленарном заседании Хоким Ташкентской области Узбекистана Зойир Мирзаев.
«Узбекские компании инвестируют в проекты на территории Татарстана. Так, сегодня подписано соглашение о создании в Казани оптово-распределительного центра, который будет специализирован на хранении, переработке, фасовке и реализации овощной, кисломолочной и другой фермерской продукции», – рассказал спикер.
Основной объем сельхозпродукции планируется завозить из Узбекистана. Сумма проекта составляет более 80 млн долларов, уточнил Мирзаев.
Хоким Джизакской области Эргаш Салиев добавил, что в течение нескольких лет в Узбекистане планируется создание полномасштабного автомобильного промышленного кластера. На это будет привлечено более 500 млн долларов. По его мнению, проект может стать одним из направлений для сотрудничества Джизакской области и регионов России. Кроме того, есть потенциал для увеличения объема двусторонней торговли как минимум до 200 млн долларов в ближайшие годы.
«На полях форума между деловыми кругами Джизакской области и регионами России заключено 34 инвестиционных договора на сумму 310 млн долларов. Они предусматривают создание производственных мощностей по выпуску детского питания, материалов для оборудования в горнодобывающей сфере, медицинских изделий и инструментов, логистики и реализацию других проектов», – заявил Салиев.
Председатель Российско-узбекского делового совета Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Кузяев подчеркнул, что Россия и Узбекистан – приоритетные партнеры друг для друга. Из 100% всех иностранных компаний, которые зарегистрировались в Узбекистане, более 20% – российские, заметил он.
По словам спикера, чтобы существенно увеличить эффективность и интенсивность взаимодействия, разработана комплексная программа развития сотрудничества между деловыми кругами России и Узбекистана.
Форум проводится для расширения контактов между регионами России и Узбекистана. Он является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере.
Важность его проведения отметил Президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам встречи: «Форум представляет собой действительно эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования. В центре внимания – различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики».
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