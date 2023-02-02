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Ру Тат
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Транспорт
2 февраля 2023  13:01

Узбекская авиакомпания открыла регулярные рейсы из Казани в Ташкент

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Узбекская авиакомпания Panorama Airways открыла регулярные рейсы из Казани в Ташкент. Полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Из Ташкента самолет вылетает по средам в 23.50 и прибывает в Казань в 1.10 следующего дня. Вылет из Казани назначен на четверг на 2.40, прибытие в Ташкент в 7.50.

«Длительность перелета составляет около трех часов. Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Узбекистане на два часа опережает московское», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров перевозят на 144-местных воздушных судах типа Airbus A320.

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