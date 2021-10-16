Узбекистанцы Буинского и Дрожжановского районов проголосовали за Президента своей страны

Фото: газета «Знамя»

Проживающие в Буинском и Дрожжановском районах граждане узбекской национальности досрочно проголосовали на выборах Президента своей страны. Для выполнения своего гражданского долга они пришли в здание Центра культурного развития города Буинска. Об этом пишет газета «Знамя».

Там представителей Узбекистана встречало руководство Буинского района и представители генконсульства Узбекистана в Казани. Были созданы все условия для голосования.

Член избирательной комиссии по выборам Президента Узбекистана Приволжского федерального округа, первый секретарь генерального консула Узбекистана в Казани Азбек Разапов отметил, что на Буинской земле досрочное голосование организовано на высоком уровне.

Для тех, кто не успел проголосовать в районах, 24 октября состоится основной день голосования. Отдать свой голос за кандидата в Президенты дружественной республики можно и в Казани в генеральном консульстве Узбекистана.