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Узбекистан заявил о готовности войти в международный транспортный коридор «Север — Юг»
Узбекистан захотел войти в международный транспортный коридор «Север — Юг». Об этом сообщил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев на панельной сессии III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
«Недавно отправили свое согласие на готовность к присоединению к маршруту „Север — Юг“», — рассказал спикер.
Чориев добавил, что с российскими партнерами также договорились о сотрудничестве по созданию нового транспортного мультимодального коридора «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан —Пакистан».
«Он дает нам выход к портам Индийского океана. Альтернативный новый коридор открывает возможности нашим промышленникам, импортерам, экспортерам. В нем видим большой потенциал», — подчеркнул замминистра транспорта Узбекистана.
Международный транспортный коридор «Север — Юг» — мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов. В 2000 году Россия, Иран и Индия подписали соглашение о его создании. Позже к нему присоединились еще десять стран, включая Азербайджан, Армению и Казахстан.
Изначально предполагалось, что коридор свяжет Индию со странами Балтии через транзитное государство — Россию.
Ранее на форуме «Россия — Африка» Президент РФ Владимир Путин заявил, что транспортный коридор «Север — Юг» поможет обеспечить поставки товаров в том числе и на африканский континент.
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