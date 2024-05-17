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Узбекистан заинтересовал опыт Татарстана по рекультивации Самосыровского полигона
С опытом Татарстана по рекультивации объектов накопленного вреда – на Самосыровском полигоне и иловых полях – ознакомились представители делегации Узбекистана. Делегация прибыла для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Хоким города Чирчик Муратжон Абдурахимов побывал на Самосыровском полигоне и на иловых полях биологических очистных сооружений Казани. Напомним, работы по рекультивации на полигоне в Самосырово завершились в 2023 году в рамках национального проекта «Экология».
Татарстанский проект рекультивации – пилотный, ликвидация полигона шла с внедрением системы активной дегазации. Так, на территории полигона установили электростанцию, которая выделяет электроэнергию. Свалочный газ будет приносить пользу.
Муратжон Абдурахимов отметил, что вопрос со старыми полигонами типичен для многих республик и городов. Так, в Чирчике есть полигон, который по площади значительно превышает Самосыровский и также крайне остро нуждается в рекультивации.
Хоким также побывал на иловых полях Казани. Сейчас здесь продолжается стартовавшая в 2021 году рекультивация. Работы идут также в рамках национального проекта и уже выполнены на 67%, сообщает Минэкологии РТ.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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