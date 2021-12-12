Узбекистан хочет хозяйничать в Самаре: нужен ли памятник Тамерлану на реке Кондурча?

Новость о том, что Узбекистан намеревается объявить конкурс на памятник Тамерлану (Аксак Тимер, Амир Темур) в населенном пункте Кондурча Самарской области, буквально ошарашила татарскую общественность. Правильно ли устанавливать памятник тому, кто уничтожил более сотни тысяч людей в кровопролитной войне на территории проживания предков татар?

Памятник Тамерлану в Ташкенте

Фото: pixabay.com

«Узбекское правительство хочет хозяйничать на месте, где были убиты татары»

Соответствующее постановление о конкурсе на проект будущего памятника издал Кабинет Министров Узбекистана. Согласно документу, после выбора проекта он должен быть реализован до 2024 года совместно с МИД и Минкультом РФ.

Кроме историков Татарстана и Казахстана против желания Узбекистана установить памятник выступили и московские ученые. На недавнем семинаре, посвященном противостояниям амира Средней Азии Тамерлана и хана Золотой Орды Тохтамыша, председатель Международной ассоциации исследователей Золотой Орды, профессор Вадим Трепавлов отметил, что, несмотря на то что государства Золотая Орда уже нет, в культурной традиции не принято устанавливать памятники военачальникам, действия которых были направлены против государств.

Узбекистан намеревается объявить конкурс на памятник Тамерлану (Аксак Тимер, Амир Темур) у Кондурчи в Самарской области Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

По мнению Трепавлова, Тамерлан не достоин увековечения на территории нашей страны.

По итогам семинара члены Международной ассоциации исследователей Золотой Орды договорились направить письмо губернатору Самарской области против установки памятника среднеазиатскому завоевателю Тамерлану.

По мнению кандидата исторических наук Ильнура Миргалиева, недопустимо устанавливать памятник Тамерлану на Самарской земле и необходимо усилить научные исследования для определения точного места битвы на реке Кондурча.

По мнению кандидата исторических наук Ильнура Миргалиева, недопустимо устанавливать памятник Тамерлану на Самарской земле Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Муфтият Самарской области: «Памятник ни к чему, он может стать местом паломничества»

Каким правителем был Тамерлан с точки зрения истории? Как его завоевания оцениваются религиозными деятелями? Исследователи древней литературы и религиоведы рассказали о роли Тамерлана в распаде Золотой Орды.

Духовное управление мусульман Самарской области еще в 2016 году одобрило установку обелиска-мемориала павшим воинам в битве при Кондурче. На документе есть и подпись муфтия Самарской области Талипа хазрата Яруллина. Муфтий подтвердил этот факт:

Духовное управление мусульман Самарской области еще в 2016 году одобрило установку обелиска-мемориала

«Об этом говорили и раньше, помню, что подписывал в 2016 году. Я не историк, но все-таки я против установки этого памятника. К нему будут приходить, возлагать цветы, а зачем это? Памятник может стать местом паломничества, в исламе такого нет. Если бы это было местом для чтения молитв – пожалуйста, души умерших были бы спокойнее».

«Ахмет Ургенчи называет Аксака Тимура кровопийцей и тираном»

Профессор КФУ, специалист по древней и средневековой татарской литературе Хатип Миннегулов считает, что главный виновник разрушения городов Золотой Орды – это Тамерлан и его армия. По словам ученого, действия завоевателя никак нельзя оправдать, и даже современники обвиняли его в кровопролитии:

«Кровопролитные войны, агрессивная политика и завоевания Аксака Тимура вызывали недовольство и ненависть его же современников. Один из таких – незрячий поэт второй половины XIV века Ахмет Ургенчи. Еще при жизни завоевателя он, не побоявшись гнева правителя, написал сатирическое стихотворение, посвященное Тимуру.

Поэт называет его «кровопийцей», «тираном», «несправедливым», «проливающим кровь», пишет, что «Аллах отправит тебя в ад за твои злодеяния, а в мире останется справедливость и дружба».

Хатип Миннегулов считает, что главный виновник разрушения городов Золотой Орды – это Тамерлан и его армия Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Дастан золотоордынского поэта Сайфа Сараи «Сухейль и Гульдурсун» (1394) описывает завоевания военачальника. «Амир Тимур привел свои войска в город Ургенч, пролил кровь. Дома земледельцев были сожжены, все разровняли с землей. Он повелевает посеять на этой земле ячмень», – пишет поэт.

Мы не можем утверждать, что это лишь фантазии автора, ведь об этом же писали историки и ученые того периода. Например, Шараф ад-Дин Йазди писал, что Тимур разровнял Ургенч с землей, полностью уничтожив город.

В отдельных источниках упоминается о многочисленных жертвах. Во время своего путешествия в Багдад Махмуд Сараи так же упоминает о Тимуре в отрицательном ключе.

Историк Магамет Сафаргалиев в своей книге «Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизаций…», опираясь на источники Шарафа ад-Дин Йазди и Джона Эйзенхауэра, писал, что в битве со стороны Золотой Орды погибло более ста тысяч воинов, 500 тысяч взяты в плен. Угнано 4 млн овец, 40 тысяч крупного рогатого скота, 500 тысяч лошадей. Большинство пленных были сосланы в Среднюю Азию.

Мы говорим, что Эмир Тимур отстроил Самарканд и Бухару. Эти города отстроены за счет богатств наших предков. И это нельзя забывать, города Золотой Орды процветали. Когда их разграбили, и большинство населения убили, государство пришло в упадок.

Основное население Золотой Орды составляли предки нынешних татар.

«Если они устанавливают памятник в Узбекистане – пусть. Но зачем возводить в Самарской области монумент человеку, который воевал против наших предков, нанес татарскому народу огромный вред?» Фото: pixabay.com. Памятник Тимуру в г. Шахрисабз, Узбекистан

В нашей литературе отношение к Аксак Тимеру отрицательное. Поэт эпохи Казанского ханства Мухаммед Амин в стихотворении «Гыйкаб» («Месть») пишет: «Сам хромой, умом глуп, сеятель смуты. Распространяет зло на земле, многие ученые люди и религиозные деятели стали шахидами. Исламский мир настигла беда из-за его смуты. Как он ответит перед Всевышним – если Аллах спросит с него наказанием?»

В середине XIX века татарский поэт Гали Чокрый так же критикует его колкими словами, показывая его бесчеловечность. Идеализация, возведение на пьедестал Аксака Тимура – уму непостижимо. Он убивал народы, грабил и разрушал города и государства. Мне не понятно, зачем превращать в национального героя убийцу, снимать про него фильмы, возводить в его честь памятники.

Если они устанавливают памятник в Узбекистане – пусть. Но зачем возводить в Самарской области монумент человеку, который воевал против наших предков, нанес татарскому народу огромный вред? Одним словом, нет оправдания тому, что из него делают национального героя, не принимая во внимание интересы и историю других народов», – настаивает Хатип Миннегулов.

Гамирзан Давлетшин: «Тимур – выдающийся представитель династии Тимуридов. В татарском фольклоре он передается как отрицательный образ» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Его талант и предприимчивость доказаны за счет разрушения Золотой Орды»

Профессор, доктор исторических наук Гамирзан Давлетшин считает, что эмир Тимур – «находка» узбеков. Другие народы не видят в нем своего вождя и предводителя.

«Аксак Тимур – выдающийся представитель династии Тимуридов. В татарском фольклоре он передается как отрицательный образ. Писатель, историк Маргилан так же пишет о нем в отрицательном ключе. Ему приказывают поклониться перед Аксаком Тимуром, на что он отвечает: “Я не верблюд, чтобы перед ним преклонять голову”.

Историк Хусаин Амирханов в книге «Таварих-е Булгарийа» («Булгарские хроники») (1883) приводит стихотворение Мухаммеда Амина «Гыйкаб» («Месть»): “Сам хромой, умом глуп”, – говорится там. Рассказывает, что он разрушил многие города. Был бездуховным, противником ислама. В целом выражает отрицательное отношение к самаркандскому правителю.

Кроме того, в татарском народном творчестве множество отрицательных сюжетов об Аксак Тимуре. Но прослеживается стремление в какой-то степени оправдать военачальника. “Это проклятие Аллаха в его жизни, поэтому нужно терпеть”, – есть и такие слова. Во многих источниках хан Тохтамыш описывается с теплотой и уважением.

Аксак Тимур – всемирно известный правитель. Средневековью свойственны завоевания и разрушения. Кто сильнее и хитрее – тот побеждает и разрушает. Для монголов это Чингисхан, для греков – Александр Македонский, для узбеков, безусловно, Аксак Тимур считается выдающимся полководцем и правителем. Неудивительно, что они считают его национальным героем. Для них он даже находка.

Такие таланты в истории рождаются нечасто. Но, что поделать, его талант и предприимчивость доказаны за счет разрушения Золотой Орды. Невозможно показывать Аксака Тимура только в черном цвете, потому что исторические события сложны и запутаны.

«Считаю, что Аксак Тимур никогда не был на болгарских землях, остановился на реке Кондурча. Тем не менее в легендах он показан как разрушитель болгарских городов» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Я считаю, что Аксак Тимур никогда не был на болгарских землях, остановился на реке Кондурча. Тем не менее, в легендах он показан как разрушитель болгарских городов, хотя историческими фактами не подтверждается.

Во время Великой Отечественной войны, когда фашисты вот-вот могли взять Москву, чтобы защитить столицу от врага Иосиф Сталин приказал доставить гроб Аксака Тимура и пролететь с ним над Москвой. Это известный факт», – рассказал Гамирзан Давлетшин.

«Русский народ так же не принимает Аксака Тимура, ведь он сжигал и русские города»

Имам-хатип мечети «Миргазиян», генеральный директор благотворительного фонда «Поддержки исламской цивилизации, науки и образования имени саййида Кул Шарифа» Габдерауф хазрат Забиров:

«Как нам известно из истории, набеги Аксака Тимура – одна из главных причин разрушения Золотой Орды. В татарском фольклоре, в произведениях средневековых писателей Сайфа Сараи и Ахмеда Ургенчи этот персонаж описан крайне безобразным. Не лучшим образом о нем пишет и казанский хан Мухаммед Амин.

Начиная с XIX века все татарские историки написали большое количество трудов об ущербе, который нанес Аксак Тимур. Об этом можно прочитать в трудах историков Шигабутдина Марджани и Ризаэтдина Фахретдина.

Габдерауф хазрат Забиров: «Почему чужая нам страна желает установить памятник своему национальному герою в нашей стране?» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

И сегодня татарские историки подробно расписывают события тех времен в своих научных работах. Есть серьезные труды Миркасыма Усманова, Равиля Фахрутдинова, Хатипа Миннегулова, Гамирзана Давлетшина, Дамира Исхакова, Искандера Измайлова, Ильнур Миргалиева.

Татарский народ имеет свое место в России. Почему чужая нам страна желает установить памятник своему национальному герою в нашей стране? Русский народ так же не принимает Аксака Тимура, ведь он сжигал и русские города, убивал их жителей. Нужно ли это нашей стране?

В тюркской культуре есть два государства, достигшие процветания – Османская Империя и государство Золотая Орда. Как нация мы сформировались в Золотой Орде, и наш язык сформировался именно тогда.

В Золотой Орде государство называли «Джучи улус», в персидских источниках – «Дешт-и-Кипчак» («Половецкая степь»), в русских источниках – «Золотая Орда», в латинских источниках – «Тартария». Абд аль-Гаффар аль-Кырыми, крымско-татарский историк XVIII века, в своей книге назвал это государство «Татарстаном».

Во время правления хана султана Мухаммада ислам был принят в Золотой Орде в качестве государственной религии. Золотая Орда находилась в высшей точке тюркской культуры. Всего здесь насчитывалось 150 городов, в столице государства – в городе Сарай – проживало 75 тысяч жителей.

Здесь было все – мечети, медресе, школы, мавзолеи, караван-сарай, рынок, дома, торговля. С приходом ислама появляется рукописная культура. Упоминания об этом государстве мы видим у историков – Шигабутдина Марджани, Мухаммада Мурат Рамзи, Мухаммед-Хади Атласи, Ризаэтдина Фахретдина и т.д.

Историк Акдас Нигмат Курат в одной из работ выясняет причины распада Золотой Орды. Главной он называет битву хана Тохтамыша со среднеазиатским военачальником Аксаком Тимуром. Если подумать, такое сильное государство не могло быть разрушено в одночасье. Были и другие причины. Но историк уверяет: «Что бы там ни говорили, битва с Тимуром уничтожила Золотую Орду». Война привела к политическому распаду.

Ученые, историки и наши предки называют Тимура «Аксак», то есть хромой. Акдас Нигмат Курат пишет: “В результате нападения Аксака Тимура, Золотая Орда сблизилась с Османской империей”. Тохтамыш не успел понять военную политику Тимура. Надеялся решить этот вопрос самостоятельно, но не вышло.

Как поясняет Акдас Нигмат Курат, эти набеги Тимура оказали огромное влияние на судьбу государства. «Он намеренно убивал население Золотой Орды, разрушил наши города, нанес вред исламской культуре, пролил кровь огромного количества людей», – пишет он.

«Будучи мусульманином, Аксак Тимур насиловал женщин»

Габдерауф хазрат Забиров продолжил:

«Будучи мусульманином, Аксак Тимур нападал на дома мусульман, брал в плен, убивал детей, насиловал женщин. Мужчин, что шли против него, он убивал. Он разровнял с землей все наши города. После такого разрушения Золотая Орда уже не смогла восстановиться.

М. М. Герасимов, М. К. Каюмов и другие после вскрытия гробницы Тимура. 21 июня 1941 г. Источник: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Арабский историк и писатель Шихаб ад-Дин Ахмад ибн-Мухаммад (Ибн Арабшах) в 12 лет стал пленным в Самарканде, позже он путешествовал по городам Золотой Орды. В своей книге он пишет, что наследники Тимура после его смерти начинают борьбу за его место. Он пишет о роде, жизни, битвах, зверствах Аксака Тимура.

Позже Аксак Тимур направляется в Османскую империю. Жители города Сивас просят его: “Мы отдаем город без боя, не нужно кровопролития”. Аксак Тимур пообещал сдержать свое слово. И сдержал – крови не было: здесь он велел своих жертв затоптать слонами. Завладев городом, он приказал вырыть каналы и заживо закопать четыре тысячи человек. В Иране он погубил 70 тысяч человек».

«Аксак Тимур строил пирамиды из черепов убитых»

«Тимур дважды завоевал Багдад. В 1401 году убил 90 тысяч мусульман. Во время похода на Индию погубил 100 тысяч человек. В Османской империи настроил детей правителя друг против друга и посеял смуту. Тимур полностью уничтожил город Сарай.

«Апофеоз войны» – картина русского художника Василия Верещагина. Изначально полотно называлось «Торжество Тамерлана» Фото: ru.wikipedia.org

Завоевав города и перебив всех его жителей, Аксак Тимур строил пирамиды их черепов убитых. Самая большая из таких пирамид насчитывала более 70 тысяч черепов.

В истории человечества мало равных ему злодеев. И вот этому человеку они хотят поставить памятник… Они хотят ставить его в пример – убийцу, насильника мусульманских женщин, разрушителя городов? Не стыдно?

У нас есть множество исторических личностей, достойных брать с них пример, – Кул Шариф, Улу-Мухаммед, султан Мухаммад Узбек хан, Тохтамыш хан. Аксак Тимур превратил наши земли в кровавые озера. Взгляните на произведения писателей Золотой Орды, Казанского ханства. Они показывают его как злодея и убийцу. Ученые того времени в своих фетвах говорят о том, что Тимур не мусульманин. Его нельзя ничем оправдать.

Пророк сказал: «В Судный день самому суровому наказанию подвергнется жестокий и безжалостный имам (правитель)».

Самарская область – это бывшие земли Золотой Орды. Мы не должны давать разрешения на установку этого памятника. Некоторые люди, не знающие свою историю, потворствуют этому.

Признайте тирана тираном. Призываю всех мусульман, историков, государственных деятелей, правительство выступить против памятника», – сказал Габдерауф хазрат Забиров.

Схема похода Тамерлана на Поволжье

Одно из известнейших сражений среднеазиатского военачальника Тамерлана (1336-1405) – это битва на реке Кондурча. Сражение состоялось 18 июня 1391 года на территории нынешнего Шенталинского района Самарской области, на левом берегу Волги. По предположениям историков, армия Тамерлана насчитывала 300-400 тысяч человек, армия золотоордынского хана Тохтамыша состояла из 200-300 тысяч воинов. По мнению некоторых ученых, было убито около 100 тысяч человек с каждой стороны. Это сражение называют также самым крупным сражением средневековья. Тамерлан одержал победу. По словам ученого, специалиста по истории Золотой Орды Ильнура Миргалиева, можно предположить, что на стороне Тохтамыша воевали предки нынешних татар, жившие на территории Золотой Орды, а армию Тамерлана составляли чагатайцы – население историко-географического региона, большую часть которого сейчас занимает Узбекистан.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar, перевод