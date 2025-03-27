Узбекистан собирается довести долю «зеленой энергии» до 40% к 2030 году

Узбекистан планирует довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 40% к 2030 году. Соответствующие планы прокомментировали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Борий Алиханов и Наримон Умаров.

«Сегодня многие страны кардинально пересматривают свою политику на пути перехода от традиционной модели, при которой охрана окружающей среды считается бременем для экономики, к двигателю устойчивого экологического развития – зеленой альтернативе», – констатировали парламентарии.

Каждый год в атмосферный воздух ежегодно выбрасывается 34 млрд тонн углекислого газа, тогда как общий объем выбросов парниковых газов достигает 41 млрд тонн. Эти показатели выросли в 3,8 раза по сравнению с периодом 1950-х годов. По мнению депутатов, ограниченность и сокращение ресурсов углеводородных источников энергии делают принятие мер по развитию альтернативной энергетики актуальной и неотложной задачей.

При этом широкое внедрение возобновляемых источников энергии в мире стремительно развивается. Общая установленная мощность устройств, использующих ВИЭ, в 2022 году составила 3372 гигаватта, к 2023-му – 3700 ГВт. В том числе мощность гидроэлектростанций увеличилась на 21 ГВт, ветроэнергетики – на 75 ГВт, солнечной энергии – на 191 ГВт, биоэнергетики – на 7,6 ГВт и геотермальной энергии – на 181 МВт. На конец 2024 года общая мощность устройств, использующих ВИЭ, в мире достигла 4600 ГВт. В прошлом году КНР увеличила мощность солнечной энергетики на 18%, а ветровой – на 45%.

Поскольку спрос на энергию растет, во многих развитых странах (США, Япония, Китай, Великобритания и ряд европейских государств) возникает нехватка энергии. В Узбекистане вырабатывается 81 млрд кВт электроэнергии в год. С учетом стремительного роста экономики (на 5-6% в год) и увеличение численности населения на 700–800 тыс. человек ежегодно спрос на энергоносители пропорционально растет. По оценке депутатов, к 2030-му спрос на энергию достигнет как минимум 125–130 млрд кВт в год. В рамках продолжающихся реформ в области государственного и общественного строительства выдвигаются цели, направленные на ускоренный переход к зеленой экономике и эффективное достижение целей устойчивого развития (ЦУР).

«Развитие возобновляемых источников энергии играет ключевую роль в энергетическом секторе Узбекистана. Ведь наша страна обладает беспрецедентными природными запасами. Поэтому в республике проводится масштабная работа по внедрению ВИЭ. Создана правовая база в области альтернативной энергии. В 2019-м принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», важные и концептуальные указы и постановления Президента страны [Шавката Мирзиёеве]», – напомнили парламентарии.

В результате системной деятельности к 2024 году общая мощность ВИЭ в Узбекистане достигла 4500 МВт, а их доля в общем объеме энергосектора составила 16%. Только в прошлом году за счет возобновляемых источников энергии сэкономлен почти миллиард кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 1,4 млн тонн парниковых газов.

Согласно стратегии «Узбекистан – 2030», центральноазиатская страна планирует довести долю ВИЭ до 40% от общего объема производства электроэнергии к 2030 году. Вместе с тем для обеспечения энергетической безопасности должны быть реализованы следующие меры:

– дальнейшая диверсификация энергетического сектора;

– внедрение новых видов передовой альтернативной энергетики, включая широкое использование эффективного и экологически чистого водородного топлива;

– перевод определенных объектов на автономную (локальную) систему электроснабжения, поскольку ее потери при подаче электроэнергии на большие расстояния составляют в среднем – 18%;

– широкая локализация производства солнечных панелей и ветряных генераторов;

– ускоренное продвижение научно-исследовательских работ по повышению эффективности использования возобновляемых источников энергии;

– организация масштабной установки солнечных коллекторов (для климатических условий страны подходят вакуумные коллекторы) для обогрева помещений и получения горячей воды;

– инвентаризация высокоэнергоемких технологий (так как затраты энергии на единицу продукции в два-три раза больше, чем в развитых странах);

– повышение эффективности технологий использования свалочного газа, получаемого из отходов;

– формирование среди населения культуры рационального потребления электрической и тепловой энергии.

«Важно, чтобы люди верили в результат реформ в энергетическом секторе. В то же время необходимо формировать в обществе и государстве ответственное отношение к потреблению природных ресурсов, количество которых ограничено, к рачительному их использованию. Нельзя забывать о простом факте: потраченная впустую энергия приводит к тому, что где-то возникает ее дефицит», – подытожили Борий Алиханов и Наримон Умаров.