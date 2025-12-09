Названы самые популярные у жителей РТ турнаправления на новогодние праздники

На новогодние праздники большинство жителей Татарстана планируют туристические поездки по России – на внутренние направления приходится 72% авиазаказов с 28 декабря по 11 января. Такие данные «Татар-информу» озвучила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

На первое место среди внутренних направлений вышел Санкт-Петербург с долей 26%, за год его популярность у татарстанцев выросла на 10%. Вторым по популярности направлением стала Москва – 23% (-6% в сравнении с прошлым годом). Замыкает тройку Сочи – 11%, (+6).

«За границу больше всего заказов в Узбекистан (23%), Таиланд (12%) и ОАЭ (9%). На прошлые новогодние праздники в топе заграничных бронирований была Шри-Ланка (13%), Азербайджан (9%), Таиланд (8%)», – добавила Шелехова.