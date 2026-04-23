Узбекистан обогнал Белоруссию по числу регистраций в мессенджере МАКС

Аудитория мессенджера МАКС продолжает расти за счет пользователей из-за рубежа. Сейчас в приложении зарегистрировано более 7 млн иностранных пользователей, при этом около 90% из них – жители стран СНГ. Каждый день они совершают около 1,5 млн звонков и отправляют свыше 20 млн сообщений.

По числу регистраций среди иностранных пользователей на первое место вышел Узбекистан, который впервые обогнал Белоруссию. Третью строчку занимает Казахстан, далее следуют Таджикистан и Киргизия.

Регистрация в МАКС доступна гражданам 40 стран. Возможность звонить и переписываться появилась у пользователей из СНГ в ноябре прошлого года, а с марта 2026 года сервис стал доступен жителям стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По данным на начало апреля, общее число зарегистрированных пользователей приложения достигло 110 млн, а ежедневная аудитория превысила 80 млн человек.