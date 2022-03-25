Узбекистан намерен возобновить железнодорожное сообщение с Россией в апреле

Власти Узбекистана в апреле собираются восстановить регулярные пассажирские железнодорожные рейсы в Россию, заявил РИА Новости министр транспорта республики Ильхом Махкамов.

Он отметил, что в данный момент ожидается ответ от российской стороны.

«Мы ждем сейчас, когда коллеги из Российской Федерации дадут нам добро. Прогнозы есть, мы все-таки ожидаем, что с 1 апреля у нас получится», – сказал глава ведомства на полях первого международного инвестиционного форума в Ташкенте.

Махкамов напомнил, что движение пассажирских поездов в РФ приостановленно в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года и его восстановление сейчас очень актуально.

«Только ориентироваться на авиасообщение неправильно. Потому что сейчас есть большой контингент людей, который нуждается в таких поездках», – подчеркнул министр.

Напомним, воздушные рейсы в Узбекистан Россия возобновила еще в марте 2021 года.