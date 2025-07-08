Узбекистан и Азербайджан подали заявку на проведение ЧМ по футболу среди юношей

Узбекистан и Азербайджан подали совместную заявку в ФИФА на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет (FIFA U-20 World Cup) в 2027 году, сообщает ИА «Дунё».

«По данным Ассоциации футбола Узбекистана, ФИФА приступила к рассмотрению кандидатур на право проведения турнира. Узбекистан наряду с Азербайджаном полностью готов принять такое престижное соревнование», – говорится в сообщении.

В Узбекистане, в частности, модернизированы стадионы по международным стандартам.

Ранее впервые в истории Центральной Азии были проведены юношеские и молодежные турниры, включая чемпионаты Азии U-20 и U-23, а также чемпионат мира по футзалу. Этот турнир был признан президентом ФИФА Джанни Инфантино лучшим в истории.